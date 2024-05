Lo stilista Vittorio Camaiani riceve al Senato il premio ‘Marchigiano dell’anno’

(Adnkronos) – Un premio al talento, alla creatività ed al sapere fare made In Italy. Giovedi' prossimo lo stilista Vittorio Camaiani sarà insignito del prestigioso riconoscimento di 'Marchigiano dell’anno 2023' nel corso della cerimonia di assegnazione del 'Picus del Ver Sacrum'. L’ambito premio, che deve il nome al 'picchio', l’uccello sacro a Marte, è stato istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora presidente del Cesma (Centro Studi Marche), ed è conferito ogni anno ai marchigiani meritevoli in ambito professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale. Vittorio Camaiani e sua moglie Daniela Bernabei sono l'ideatori della fortunata formula 'AtelierPerUnGiorno' ispirato agli atelier di moda degli anni '50, una sorta di boutique itinerante, che tocca le maggiori città italiane, eventi in cui lo stilista guida le clienti alla scelta personalizzata delle sue collezioni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)