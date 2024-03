Nuovo allarme bomba in Puglia, biglietto davanti a ingresso scuola Andria

(Adnkronos) – In una scuola secondaria di primo grado di Andria oggi gli studenti non sono entrati nell'istituto per un allarme bomba scattato dopo il ritrovamento di un biglietto davanti all'ingresso che preannunciava la presenza di un ordigno. Si è preferita la scelta prudente di evitare l'ingresso in attesa delle verifiche del caso. L'altroieri per alcuni biglietti e una borsa fatti ritrovare in due stazioni, che preannunciavano ordigni biologici nelle stesse stazioni e nelle scuole, è stata interrotta per diverse ore la linea ferroviaria e sono stati evacuati alcuni istituti scolastici specie a Trani. Sull' episodio di Andria indaga la Polizia di Stato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

