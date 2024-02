Oppini attacca tifoso interista: “Calhanoglu e Sommer non dovevano giocare. L’Inter ha 4 punti in più grazie anche a…”

Nella giornata di ieri, durante la trasmissione “Juventibus” andata in onda sul canale Twitch, un tifoso interista, forte della vittoria di domenica sera per 1-0 nel derby d’Italia, ha voluto sbeffeggiare l’opinionista e tifoso bianconero, Francesco Oppini: “Ma ieri sera hai finito i giga? Niente post contro l’arbitro? Che è successo? Tutto bene”

Oppini, senza peli sulla lingua come suo solito ha voluto rispondergli per le rime:

“Non ho finito i giga assolutamente, sennò non sarei qua. Mi pare che ci sia una base di ignoranza su questo post, perché se tu non hai i giga non puoi collegarti ai social, a meno che non hai il Wi-Fi. Detto ciò, ti rispondo tranquillamente: uno dei migliori in campo non doveva giocare, Calhanoglu: con le regole nuove, dato che era diffidato e ha preso un giallo con la Lazio, poi in Supercoppa italiana se avesse preso l’espulsione con il Napoli, cosa che doveva accadere nel primo tempo, avrebbe dovuto saltare pure Inter-Juventus oltre che a Fiorentina-Inter. Per non parlare di Sommer che a Firenze rispetto a Maignan, non prende il rosso perché a Genova fa una roba simile ma là è rosso e qui non lo è. Parliamo solo di Calhanoglu, però capisco che dia fastidio perché in effetti, quei 4 punti con cui l’Inter è in vantaggio è grazie anche a Genoa-Inter, Inter-Verona e Napoli-Inter