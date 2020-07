Oroscopo di oggi Lunedì 13 Luglio 2020 – Oggi potresti sentirti un pesce fuor d’acqua amico dell’Ariete perché la quadratura tra la Luna e Saturno potrebbe rendere difficile comunicare con gli altri. C’è un generale senso di distacco da parte degli altri, e ciò potrebbe portare ad una inevitabile dispiacere. Oggi potrebbe anche esserci un senso di angoscia che ti affligge, quindi fai attenzione a come interagisci con i tuoi cari mentre provi queste esagerate preoccupazioni. Dire la cosa sbagliata mentre sei così emotivo potrebbe portare a problemi più grandi lungo il tragitto.

La Luna si porta in sestile con Mercurio più tardi stasera, potresti insistere su ciò che vuoi dire e sarai molto di più di compagnia. La forte sensibilità che provi nel vivere i tuoi sentimenti probabilmente si trasformerà in compassione per la prospettiva di qualcun altro. Questo potrebbe essere un momento meraviglioso per aprirsi agli altri. Devi mettere in conto che non riuscirai a mostrare sempre la migliore parte di te al mondo , ma sappi che anche se ci metti un pò di tempo riesci ad adattarti.

La quadratura della Luna con Giove potrebbe portare conflitti con il partner e con amici e familiari. Si raccomanda l’attenzione su un altro effetto di questo aspetto: enfatizzare i problemi sentimentali.

Previsioni Oroscopo di oggi Lunedì 13 Luglio 2020, la posizione dei pianeti oggi

Sole in Cancro

Luna in Ariete

Mercurio in Cancro

Venere in Gemelli

Marte in Ariete

Giove in Capricorno

Saturno in Capricorno

Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

♈ Ariete oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Se ti piace qualcuno non fasciarti la testa prima di cadere e vai, comunque, avanti. Ricorda che puoi fare molto, la giornata conferma le tue buone intuizioni.

♉ Toro oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Sei pronto a lanciarti in nuove prospettive di lavoro, successo personale. Metti da parte la malinconia e ricorda che è in arrivo una piccola o grande gioia in famiglia.

♊ Gemelli oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Giornata importante per i contatti che comporta, inoltre, proprio, oggi, la nascita di un’occasione per divagarsi, andare lontano. Periodo di buon auspicio per risolvere, una volta per tutte, le perplessità che ti assillano.

♋ Cancro oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

In questa giornata arrivano delle notizie che ti piaceranno. La tensione delle ultime giornate svanisce e proprio questa sera potrai ritrovare un grande vantaggio e i progetti a lunga scadenza sono quelli più favoriti.

♌ Leone oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Se c’è stata una crisi d’amore devi decidere cosa fare. Giornata da spendere al meglio.

♍ Vergine oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Sei intollerante e, se hai a che fare con persone che non sono dalla tua parte non escludo attimi di rabbia. La giornata di oggi rivela un certo atteggiamento rigoroso nei confronti di tutti.

♎ Bilancia oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Se hai un’attività commerciale, se lavori in proprio potrai guadagnare soldi in più. Favorite tutte le scelte che portano libertà e, proprio tu, potresti decidere di cambiare tutto…

♏ Scorpione oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Dopo un periodo di sfide in amore, finalmente si può recuperare terreno e anche fiducia! Se sei proprio tu che hai avuto un dubbio tra due persone, ora puoi dissiparlo.

♐ Sagittario oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Le persone che ti conoscono ti diranno che sei un fiume in piena, in amore sta solo a te cercare di recuperare un rapporto. Risposta di lavoro in arrivo…

♑ Capricorno oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Il tuo grande bisogno d’amore è meno compreso, qualche discussione potrebbe metterti fuori gioco ma solo per poco, sono proprio le difficoltà che riescono a renderti più forte.

♒ Acquario oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Giornata interessante anche per chi vuole fare progetti. Ristabilisci armonia tra te e la persona che ami, qualche dubbio può arrivare.

♓ Pesci oroscopo del giorno 13 Luglio 2020

Non ti senti in perfetta forma e, probabilmente, allontanerai seccatori a brutto muso. I single non si decidono…

