Rimanere a Bergamo oppure lasciarlo andare via? Le opinioni dei tifosi dell’Atalanta su Ilicic

Il futuro di Josip Ilicic si colora sempre meno di nerazzurro: l’interesse di Milan e Lazio è forte, e al tempo stesso l’Atalanta è ben disposta a trattare. Oltre 4 anni alla corte orobica, conditi da una storia nerazzurra completamente riscritta (specialmente in Champions League) e tantissime soddisfazioni personali. Nonostante ciò, le intenzioni del giocatore sono quelle di guardarsi attorno: cercando di trovare una piazza che possa garantirgli un posto da titolare. In tutto questo, qual è il pensiero dei tifosi della Dea nei confronti di questa situazione? Giusto che vada in un’altra piazza oppure è necessario trattenere lo stesso Ilicic ancora un altro anno a Bergamo?

Ilicic-Atalanta: cosa ne pensano i tifosi nerazzurri?

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 343 tifosi dell’Atalanta, i risultati sono stati abbastanza chiari: il 57% vorrebbe vedere Josip Ilicic ancora con la maglia dell’Atalanta addosso (a patto che sia motivato a rimenere); il 28% è più per un suo trasferimento alla corte del Milan; infine il restante 15% lo preferirebbe alla Lazio. Il futuro del fantasista atalantino è tutto da valutare.