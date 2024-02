Rimborso Danni Alluvione Toscana: Aiuti per Lavoratori e Aziende

Come Ottenere il Rimborso per Danni da Alluvione in Toscana: Guida Completa per Lavoratori e Aziende

La solidarietà si fa strada in Toscana con un accordo cruciale firmato il 31 gennaio tra Ance Toscana Nord e i sindacati Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil. Questo patto stabilisce le basi per il rimborso delle spese sostenute a seguito degli eventi alluvionali devastanti del novembre 2023, offrendo un faro di speranza per lavoratori e aziende iscritti alla Cassa Edile di Pistoia.

Requisiti per il Rimborso a Lavoratori e Aziende

Per i lavoratori, l’accesso al rimborso richiede l’iscrizione alla Cassa Edile di Pistoia e la regolarità dei versamenti. I danni devono riguardare l’abitazione principale situata nelle aree colpite. Le aziende, d’altro canto, devono aver subito danni alle loro sedi operative o secondarie nelle zone alluvionate.

Dettagli sui Danni e Spese Ammissibili per Lavoratori

I lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali devono affrontare la devastazione delle loro abitazioni principali, situate nelle aree più colpite della Toscana. Per loro, il rimborso copre una vasta gamma di spese, necessarie per il risanamento e la ripresa. Queste includono:

Riparazioni agli elementi strutturali e alle finiture, sia interne che esterne, delle abitazioni.

Sostituzione di serramenti, impianti essenziali come quelli di riscaldamento, idrico-fognario, elettrico, e altri sistemi critici per la casa.

Installazione o riparazione di ascensori e montascale, oltre alla manutenzione di aree esterne e pertinenze.

Interventi urgenti per la pulizia, rimozione di acqua, fango e detriti.

Riacquisto di arredi, elettrodomestici, stoviglie e utensili di uso quotidiano.

Rottamazione di autoveicoli danneggiati dall’alluvione.

Danni e Spese Ammissibili per Aziende

Le aziende, similmente ai lavoratori, hanno visto le loro sedi operative e secondarie gravemente danneggiate. Il rimborso per loro si estende a:

Riparazioni strutturali e rifacimento delle finiture interne ed esterne degli immobili aziendali.

Sostituzione di serramenti e impianti fondamentali per l’operatività aziendale, inclusi quelli di riscaldamento, elettrico e di climatizzazione.

Manutenzione o installazione di ascensori e montascale, essenziali per la fruibilità degli spazi lavorativi.

Pulizia approfondita e rimozione di residui post-alluvione.

Rinnovo di arredi, nonché di apparecchiature informatiche come computer, stampanti e accessori vitali per la continuità aziendale.

Rottamazione di mezzi di lavoro irrimediabilmente compromessi dall’evento naturale.

Procedura di Richiesta del Rimborso

Le richieste di rimborso, complete di documentazione attestante i danni e le spese sostenute, devono essere inviate via email a prestazionistraordinarie@cassaedilepistoia.it entro il 31 marzo 2024. Questo processo mira a semplificare il supporto alle vittime dell’alluvione, garantendo un aiuto concreto e tempestivo.

Rimborso Alluvione Pistoia: Accordo Cassa Edile e OO.SS., Importo del Contributo e Documentazione Richiesta

Il contributo massimo ammesso si attesta a 500 euro per i lavoratori e 2.000 euro per le aziende, un sostegno finanziario significativo per affrontare i danni subiti. La documentazione richiesta comprende un’autocertificazione, l’elenco delle spese, i giustificativi di spesa e una fotocopia del documento d’identità.