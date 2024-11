Roma-Lazio torna in notturna, derby serale il 5 gennaio

(Adnkronos) – Il derby della Capitale torna a giocarsi in notturna. Roma-Lazio andrà in scena allo stadio Olimpico il 5 gennaio alle ore 20.45, come annunciato dalla Lega Serie A che ha reso noti anticipi e posticipi della 19esima e 20esima giornata di Serie A. Erano tre anni che nella Capitale non si giocava un derby serale, anche se la gara disputata il 15 gennaio 2021 con la Lazio che giocava in casa, si era disputata senza tifosi per i motivi di sicurezza legati al Covid. Quindi l'ultima stracittadina romana con il pubblico risale al 2 marzo 2019, quasi sei anni fa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

