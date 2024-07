Sal Da Vinci annuncia le date dell’UniverSal tour

(Adnkronos) – Dopo l’enorme successo del concerto alla Reggia di Portici dello scorso 5 luglio, che ha registrato un altro sold out, Sal Da Vinci annuncia le date del suo UniverSal Tour, in alcuni luoghi magici della Campania. Universal l'alfabeto dell'amore. L'amore è ciò che rende la vita degna di essere vissuta ogni giorno. Un concetto semplice quanto mai, che però sembra abbiamo dimenticato. È da questo pensiero che attraverso brani iconici e originali lo spettacolo ne esplora i vari aspetti. Nel frattempo, l’ultimo singolo continua a scalare le classifiche e a collezionare e views: 'Rossetto e caffè', con oltre 1 mln streaming su Spotify e 4 mln di views su YouTube, è, #124 Top Singoli di Spotify Italia, #2 nella Viral 50 italy di Spotify, #5 in Napoli Pulse, #92 nella Napoli Chart, #9 tra i brani più ascoltati della settimana su YouTube, tra le Viral Hits su Tik Tok, #17 su Shazam City Napoli, #63 su Shazam Italy, #152 nella iTunes Chart, #5 in Viral Hits di Amazon, #28 top 100 singoli di YouTube Music. Queste le date de tour: 4 agosto – Piazza Santo Stefano – Baiano (Av); 13 agosto – Certosa di Capri (Na); 16 agosto – Villa Matarazzo – Santa Maria di Castellabate (Sa); 25 agosto – Piazzale della Madonnina – San Nicola Manfredi (Bn) e 12 settembre – Reggia di Carditello (Ce). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

