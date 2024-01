ROMA – “Snow Black” is back! La serie tv mystery, prodotta da Good Karma con Rai Kids, torna con una seconda stagione: dieci nuovi episodi per scoprire insieme ai fratelli Ella e Kennedy Davis dove sia finita la giovane videoblogger conosciuta sul web come Snow Black. Appuntamento dalla mattina di domenica 21 gennaio su RaiPlay, con il boxset con tutti gli episodi, e tutti i giorni, alle ore 20, su Rai Gulp. Nel cast della serie i giovani attori Christine Perez, Clarissa Malavasi e Federico Di Scola.

Dieci episodi in cui il mistero sulla sua scomparsa si infittisce, mentre i nostri protagonisti sperimentano nuove amicizie, amori e rivalità e alla fine dei quali si renderanno conto di quanto sia importante avere al proprio fianco persone di cui ci si possa fidare. Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta in cui Ella e Kennedy hanno avuto contatti con Snow Black e i due ragazzi sono andati avanti con la loro vita. Flor è diventata la loro nuova casa, le amicizie sono diventate solide e si sono stabiliti anche legami più profondi.

“Snow Black” torna dal 21 gennaio su RaiPlay

Eppure, quando a Kennedy sembra di intravedere Snow, priva di sensi, sul sedile posteriore di un furgone nero, le ricerche ricominciano e i Davis sono disposti a tutto per ritrovarla. Profondamente convinti che la ragazza si trovi ancora nelle grinfie di Devon Richter, si mettono sulle sue tracce, mentre a Flor iniziano a succedere di nuovo cose strane: alcuni ragazzi si comportano in modo freddo, come se fossero degli automi, e Kennedy viene pedinato da un personaggio misterioso che per qualche motivo è nel mirino della polizia. In una serratissima corsa contro il tempo in cui anche gli amici più stretti si trasformano in nemici, Ella e Kennedy potranno contare sull’aiuto di un gruppo di fidatissimi alleati per salvare se stessi, Snow Black e tutti i ragazzi di Flor.

“Snow Black 2” è una co-produzione Good Karma e Rai Kids. Girata tra Lombardia e Piemonte, è basata sull’omonima saga di libri scritta da Francesca Tassini e Mario Pasqualotto, scritta per la televisione da Massimo Bavastro, Giancarlo Germino e dalla stessa Tassini, e diretta da Niccolò Sacchi.

Visits: 2