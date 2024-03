Tlc, concluso a Palermo l’OpNet Wholesale Castle Tour

(Adnkronos) – Si è concluso in Sicilia l’OpNet Wholesale Castle Tour, l’evento itinerante dedicato alle Tlc e al loro ecosistema, che ha riscosso un grande successo tra gli operatori locali e di settore. Lo dimostrano gli oltre centocinquanta ISP e WISP del territorio, che hanno partecipato all’ultima tappa, ambientata nella suggestiva cornice di Villa Igiea, iconico palazzo in stile neogotico della città di Palermo. Il tour – ospitato in alcune delle dimore storiche più affascinanti del Bel Paese – ha toccato sei diverse regioni (oltre alla Sicilia anche il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e la Puglia) registrando in totale oltre 700 partecipanti, che si sono confrontati sulle ultime novità settoriali legate all’innovazione tecnologica e al 5G. L’iniziativa, infatti, ha promosso e favorito molteplici incontri bilaterali tra big nazionali e internazionali con Internet Service Provider locali, esperti, enti e fornitori. Il roadshow Wholesale Castle Tour, di cui OpNet è stato sponsor principale, affiancato da altri prestigiosi Partner, ha permesso di approfondite i temi relativi alle tecnologie 5G, Wi-Fi 6, XGS-PON, IoT, Cloud Computing, Cybersecurity, Unified Communication e Edge Data Centers. Sono tutte aree che rappresentano l'avanguardia dell'innovazione, offrono enormi opportunità agli operatori ed evidenziano il potere di trasformazione della tecnologia nel mondo interconnesso di oggi. Nel corso di cinque mesi, il Tour ha permesso a OpNet, primo operatore in Europa ad avere sviluppato una Rete nazionale 5G Stand Alone, di portare avanti con maggiore forza ed efficacia la sua mission, ovvero quella di offrire, in modo semplice e neutrale, accesso wholesale alla connettività più evoluta a tutti gli stakeholder del mercato per i loro progetti di business, incoraggiando la creazione di un ecosistema tecnologico in cui espandere le potenzialità del Wireless e del 5G. Host Sponsor dell’evento palermitano è stato DE-CIX affiancato da Sparkle. Gli altri sponsor dell’iniziativa sono stati Fastweb, Eolo Wholesale, FT Telecom, All-Net Italia, FlashStart, Visiotech, Avm, Avastystem, Naquadria, Ruckus, Ruijie e Mimosa. L’evento è stato ideato da 3vent, che ne ha curato tutti i dettagli organizzativi.

Stefano Zacutti, General Manager Market and Finance di OpNet, ha commentato: "Siamo orgogliosi del successo riscosso quest'anno dall'OpNet Wholesale Castle Tour. Per noi è stato importante incontrare così tanti professionisti e rappresentanti di aziende del territorio: tutti questi incontri, le richieste e anche i suggerimenti ricevuti confermano la validità del modello wholesale e abilitativo del nostro approccio "ecosistemico" ai verticali 5G. Anche in un contesto di mercato complesso e mutevole, questi eventi hanno permesso di affermarci come HUB tecnologico, capace di mettere in relazione tutti gli attori in gioco, armonizzando tecnologie, competenze e obiettivi eterogenei. Il successo dell'OpNet Wholesale Castle Tour testimonia che stiamo andando nella giusta direzione."