Vercelli, Roadshow Innovazione Piemonte: investimenti e imprese per lo sviluppo del territorio

(Adnkronos) – Sviluppo del territorio, innovazione e imprese. Questo e molto altro alla seconda tappa vercellese del Roadshow Innovazione Piemonte targato ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Grande partecipazione di pubblico e di contenuti. L’iniziativa, dopo il grande successo dello scorso anno, si è rinnovata con entusiasmo con tappa a Novara lo scorso 26 marzo e oggi a Vercelli, sempre con al fianco gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia (rappresentato dal dott. Carlo Corazza) e con la main partnership del CSI Piemonte. In apertura i saluti e gli interventi istituzionali di: Andrea Corsaro, Sindaco della Città di Vercelli; Maurizio Gomboli, Responsabile Marketing e Comunicazione CSI Piemonte; Marco Brugo Ceriotti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia; Andrea Notari, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. Maurizio Gomboli, responsabile Marketing e comunicazione CSI Piemonte: "Sono molto lieto di aver rappresentato il CSI a questo importante evento. Come CSI siamo infatti al fianco delle amministrazioni pubbliche da quasi 50 anni, proprio per trasferire le tecnologie digitali più innovative all'interno dei servizi e dei processi pubblici. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto una crescita significativa come numero di consorziati (anche di livello nazionale), e come capacità produttiva e di sviluppo. Tutto questo oggi si traduce, volendo fare un solo esempio, in un impegno costante sui temi dell'intelligenza artificiale, dall'automazione dei processi al perfezionamento della nostra digital assistant Camilla, fino alla realizzazione di grandi modelli previsionali con gli Urban Digital Twin". Garantendo sempre la massima sicurezza di dati e applicazioni". Conclude Gomboli. “I punti di contatto fra i giovani imprenditori di Confindustria Piemonte e ANGI sono molti, in quanti entrambi riteniamo l’innovazione il punto cardine per rendere competitive le aziende italiane all’interno del mercato globale. Per questo chiediamo regole semplici e certe per regolamentare l’utilizzo di nuove tecnologie. Il nostro diktat per i decisori politici è “regolare meno per regolare meglio”, mantenendo un equilibrio tra innovazione e protezione, utilizzando le tecnologie digitali per promuovere una crescita sostenibile e inclusiva", ha detto il Presidente Notari. "Come Gruppo Giovani Imprenditori, siamo molto soddisfatti del successo riscosso dal "Roadshow Innovazione Piemonte" organizzato da Angi. Le prime due giornate di evento, ospitate il 26 marzo a Novara e quest'oggi a Vercelli, hanno rappresentato una piattaforma straordinaria per il confronto diretto tra i principali player del nostro territorio: aziende, start-up e istituzioni hanno trattato temi cruciali come l'innovazione e la sostenibilità, con particolare attenzione alle nuove strategie di impresa, alle energie rinnovabili, e alla formazione e valorizzazione delle risorse umane; evidenzando l'impegno e la capacità di adattamento che caratterizzano il nostro tessuto imprenditoriale. L'incontro è stato un'occasione preziosa per fare rete, scambiare idee e consolidare le basi per una crescita valoriale più integrata e sostenibile. Molto apprezzato anche il coinvolgimento di una platea giovane composta da ragazze/i delle scuole secondarie di secondo grado. Ringrazio tutti i partecipanti, le istituzioni presenti, i relatori e soprattutto il presidente Ferrieri per aver portato nel nostro territorio questo importante momento di dialogo e sviluppo”, ha commentato il Presidente Ceriotti. “Siamo lieti della grande partecipazione di questa nuova tappa a Vercelli del nostro roadshow innovazione Piemonte. Importanti contenuti sono emersi nel dibattito, a dimostrazione di come una sinergia pubblico-privato sia alla base del progresso economico e sociale del sistema Paese. Come ANGI siamo in prima linea a valorizzare i territori, le imprese e i giovani come punti cardine per la crescita dell’Italia e dell’Europa. Un grazie particolare a tutti i partner e ai relatori intervenuti oggi”, così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI. Molti i temi oggetto della conferenza: dai nuovi materiali alle nuove fonti energetiche; dall'innovazione ad impatto, strategie di crescita e coinvolgimento delle risorse in azienda alle smart cities per soluzioni per l’ambiente e impatto sui territori; dalla formazione e competenze agli ingredienti per una transizione digitale consapevole. Molte le imprese, le startup, le grandi aziende e le università che sono state protagoniste della conferenza, in particolare sono intervenuti: Beatrice Carolina Iaia, CEO di Bio Titan; Gabriele Alvisi, Founder di DR-i; Federico Sandrone, Amministratore Delegato Coesa Srl; William Nonnis, Analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, struttura di Missione PNRR; Chiara Bacilieri, Head of Research & Innovation di Lifeed; Stefano Zordan, Co- Founder OLI Ivrea; Christian Clarizio, Head of Open innovation center Biella; Desireè Bonaldo, Founder Stractegy; Silvia Basiglio, Psicologa del lavoro; Valentina Rizzi, Divisional Manager di Jefferson Wells ManPower Group; Alberto Marazzato, AD Gruppo Marazzato; Paola Muraro, Vice presidente Andaf; Fabio Polettini, Avvocato cassazionista nel segmento del diritto dell’energia e del diritto industriale; Davide Menghi, General Manager di Canavisia; Elena Nabot, Responsabile Ermete Formazione Polo Didattico: Unipegaso, Unimercatorum, San Raffaele; Alessandro Benvegnù, Avvocato e appassionato di nuove tecnologie; Alessandro Piccica, Direttore Marketing F.C. 