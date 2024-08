Viaggio di Conoscenze “Il Milione” di Marco Polo, la mostra in Cina con il progetto VR della startup italiana Way Experience

(Adnkronos) – La mostra Viaggio di Conoscenze: “Il Milione” di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente è l’evento principale in Cina dedicato alle celebrazioni dei 700 anni dalla scomparsa del celebre viaggiatore e mercante veneziano Marco Polo (Venezia, 1254 – 1324).

Inaugurata lo scorso 29 luglio (con apertura al pubblico dal 26 luglio) presso il China World Art Museum di Pechino, sede che ospita il celebre bassorilievo circolare che narra la millenaria storia cinese nel quale spiccano, come unici personaggi stranieri rappresentati, gli italiani Marco Polo e Matteo Ricci. La mostra celebra anche il 20esimo anniversario del Partenariato Strategico Cina-Italia ed è organizzata e promossa dall’Ambasciata d’Italia a Pechino, dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino con il coordinamento dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e con il diretto sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Veneto, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Turismo cinese. Il viaggiatore veneziano Marco Polo e il suo libro “Il Milione” sono un esempio universalmente riconosciuto di una fase significativa di contatti globali tra Oriente e Occidente, che si sono sviluppati in ambiti cruciali come il commercio e la cultura. Questa diffusione di merci, idee, informazioni e conoscenze ha portato in Europa a una più profonda comprensione e consapevolezza di regni lontani, in particolare della Cina. La mostra, articolata in sei sezioni principali, intende accompagnare il visitatore in un cammino ideale lungo il tragitto percorso da Marco Polo nel suo viaggio, fondendo in un unico itinerario la dimensione dell’immaginario, che si ispira alle pagine del libro, alla realtà storica (e geografica) delle rotte commerciali battute dal mercante veneziano.

Una esposizione di opere straordinarie, potenziata enormemente da Way Experience, attraverso il viaggio virtuale di Marco Polo che parte da Venezia, attraversa la Via della Seta, arriva in Cina e ritorna a Venezia. Infatti, all’interno della mostra sarà possibile per i visitatori vivere un’esperienza immersiva in realtà aumentata, con una narrazione virtuale e multidisciplinare.

Questa esperienza, facilitata da dispositivi indossabili, permetterà al pubblico di intraprendere in prima persona il viaggio de "Il Milione" lungo la Via della Seta a fianco di Marco Polo. "Marco Polo VR" è un grande progetto cinematografico in Virtual Reality 3D realizzato dalla società italiana Way Experience, già premiata agli Oscar dell'Innovazione promossi dall'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo aver provato la nostra esperienza VR e ha esclamato: WoW! I nostri viaggi nel tempo virtuali, unisco nell'emozione, ogni persona che le prova." Commenta così il successo della mostra il Ceo di Way Experience, Marco Pizzoni. "L'Ambasciatore italiano in Cina Massimo Ambrosetti, mi ha ringraziato dichiarandosi estremamente orgoglioso di questa Mostra tra il reale e il virtuale." Dichiara Pier Francesco Jelmoni Co – Founder di Way Experience. "Desideriamo ringraziare il dott. Federico Roberto Antonelli Direttore Istituto Italiano di Cultura a Pechino che ci ha voluti fortemente in questa Mostra e che definisce Way Experience come un Campione italiano di tecnologia che innova anche in Cina". Concludono così Marco Pizzoni e Pier Francesco Jelmoni di Way Experience.

