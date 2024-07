Il 5 maggio 2002 resterà una delle date più ricordate nel panorama della nostra Serie A con la Juventus che si aggiudicò lo scudetto al fotofinish battendo in trasferta l’Udinese approfittando del tracollo dell’Inter, sconfitta all’ “Olimpico” di Roma contro la Lazio per 4-2 dopo essere passata in vantaggio per ben due volte e poi raggiunta dai biancocelesti. A proposito di questa delusione per i colori nerazzurri l’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, all’interno del programma di Prime Video “Fenomeni” e intervistato da Luca Toni, ha ricordato quella particolare ultima giornata di campionato della stagione 2001-2002.

Vieri e il ricordo del 5 maggio

“Il 5 maggio fu una batosta. Una partita che ancora oggi mi chiedono “ma come avete fatto?”. Abbiamo preso 4 pappardelle, abbiamo perso… Sicuri di vincere? Sicuri no, però sei in vantaggio, la Lazio era tranquilla… Il gemellaggio? Tra i tifosi magari, ma tra i giocatori no! Tutti dicevano che era già vinta, e alla fine abbiamo perso 4-2. Eravamo distrutti. Sono state due batoste: il 5 maggio, che è una batosta fisica e mentale, dopo essere stati tutto l’anno primi. E poi perdiamo quella partita là, io ero nello spogliatoio che piangevo. Dopo mezz’ora mi dicono: “C’è un problema. Dobbiamo fare i playoff per la Champions League. Da primi e vincere tutto a terzi e dover fare gli spareggi di Champions contro lo Sporting Lisbona. Ho pianto due ore di fila, pensavo che sarei andato di nuovo in ritiro tra 15-20 giorni”.

