Alessandra Amoroso annuncia un tour nel 2019: qui tutte le date!

Alessandra Amoroso annuncia un tour nel 2019 in tutta Italia.

E’ la stessa artista che ha rilasciato la seguente dichiarazione attraverso i suoi canali social:

“Questo tour per me sarà un lungo abbraccio che mi porterà in tutta l’Italia. Saranno 20 tappe come 20 le regioni perché voglio arrivare a casa di tutti, per festeggiare questi 10 anni di musica e vita insieme! Si parte il 5 marzo a Torino, sarà bellissimo incontrarci ❤️

(I biglietti saranno disponibili da domani alle 16)”.

Alessandra Amoroso annuncia un tour nel 2019: Qui di seguito il calendario completo delle date:

5 Marzo – Piemonte – Torino – Palalpitour

7 Marzo – Umbria – Perugia – Pala Barton

13 Marzo – Liguria – Genova – RDS Stadium

15 Marzo – Emilia Romagna – Bologna – Unipol Arena

16 Marzo – Marche – Ancona – Palaprometeo

20 Marzo – Lazio – Roma – Palalottomatica

23 Marzo – Campania – Eboli – Palasele

24 Marzo – Calabria – Reggio Calabria -Palasport

26 Marzo – Sicilia -Acireale – Palasport

29 Marzo – Puglia – Bari – Palaflorio

30 Marzo – Abruzzo – Roseto Degli Abruzzi – Pala Maggetti

2 Aprile – Lombardia – Milano Mediolanum Forum

4 Aprile – Valle D’Aosta – Courmayer – Forum

6 Aprile – Veneto – Padova – Kioene Arena

7 Aprile – Friuli Venezia Giulia – Trieste – Palarubini

9 Aprile – Trentino Alto Adige – Trento – Auditorium Santa Chiara

12 Aprile – Toscana – Firenze – Nelson Mandela Forum

14 Aprile – Molise – Isernia – Auditorium Unità D’Italia

15 Aprile – Basilicata – Potenza – Pala Basento

19 Aprile – Sardegna – Cagliari – Fiera

Alessandra Amoroso e l’instore tour 2018

Alessandra Amoroso inizierà invece in un instore tour domani in cui incontrerà i propri fan di cui riportiamo le date:

5 ottobre – Mondadori Megastore – Milano 17:30

6 ottobre – CC Centro Sicilia – Misterbianco (Ct) 17:30

7 ottobre – Discoteca Laziale – Roma 18:00

9 ottobre – CC Forum – Località Roccella (Pa) 17:00

10 ottobre – CC Campania – Marcianise (Ce) 18:00

12 ottobre – CC Metropolis – Rende (Cs) 17:30

13 ottobre – La Feltrinelli – Bari 15:00

14 ottobre – La Feltrinelli – Lecce 15:00

17 ottobre – Elnòs Shopping Center – Roncadelle (Bs) 17:30

18 ottobre – Mondadori Megastore – Torino 16:30

2 novembre – CC Maximall Pontecagnano – Faiano (Sa) 17:00

3 novembre – Mondadori Bookstore – Taranto 15:00

4 novembre – CC Quasar Village – Corciano (Pg) 17:00

8 novembre – Mondadori Megastore – Bologna 16:30

9 novembre – Mondadori Bookstore – Padova 16:30

10 novembre – CC La Grande Mela – Lugagnano (Vr) 17:30

11 novembre – La Feltrinelli – – Genova 15:00

Alessandra Amoroso ed il suo album “10”

Alessandra Amoroso uscirà domani con il suo sesto album in studio che si chiamerà “10”, successore di “Vivere a colori” (datato gennaio 2016) che venne certificato doppio disco di platino.

E c’è già da scommettere che anche “10” (un titolo pensato perché decorrono i dieci anni di carriera della cantante) stazionerà per molto tempo nelle zone alte della classifica italiana.



