Atalanta-Lazio probabili formazioni: tandem colombiano in attacco?

Atalanta-Lazio probabili formazioni: la presentazione del match – Uno scontro diretto per l’alta classifica quello tra l’Atalanta e la Lazio: due squadre che hanno bisogno assolutamente dei tre punti. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio.

Atalanta-Lazio probabili formazioni: le scelte in campo

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Musso in porta; Lovato, De Roon e Palomino a comporre la difesa orobica, il duo Koopmeiners-Freuler a dare una mano in mediana, fasce a Maehle e Zappacosta. Chiavi dell’attacco a Ilicic e Pasalic a sostegno di Zapata.

Probabile formazione Lazio. Gli ospiti andranno di 4-3-3. In attacco il tridente Immobile, Felipe Andreson e Pedro; a centrocampo Milinkovic, Leiva e Basic per dare qualità al gioco della squadra. Chiavi della difesa a Marusic, Patric, Radu e Hysaj.

Formazioni Atalanta-Lazio, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.