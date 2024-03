Beatrice punge Cesara (VIDEO): “Se le arriva in redazione una ragazza che la insulta e ingiuria, lei non…”

Ieri sera durante la puntata del Grande Fratello si è registrato un altro attacco dell’opinionista del reality, Cesara Buonamici, nei riguardi di Beatrice Luzzi, che non è piaciuto affatto nè all’attrice, nè a tanti telespettatori che sui social hanno commentato in maniera molto critica la giornalista toscana.

Stamattina in cucina, Beatrice si è sfogato con Simona Tagli ed ha attaccato la Buonamici, facendo un paragone lavorativo: “Io vorrei domandare a Cesara, ma se le arriva in redazione, una ragazza di 26 anni, che la insulta e ingiuria per mesi, lei non dice niente perché ha 26 anni? Tu non le rispondi? Io sono cinque mesi…”

Beatrice punge Cesara (VIDEO)