Bonus Neet: opportunitá di lavoro per i giovani Under 30

Condividi su:





Assunzione dei Giovani Under 30 come funziona il Bonus Neet

Il Bonus Neet per i giovani under 30 è ai nastri di partenza. Da lunedì 31 luglio, tutte le aziende possono presentare domanda online sul sito dell’INPS per accedere al nuovo bonus assunzioni. Questo incentivo è stato chiarito dalla nuova circolare INPS, che pone in essere quanto inserito nel decreto lavoro, ossia la possibilità di assumere giovani che non frequentano corsi di studio o di formazioni, potendo quindi ottenere un incentivo fino al 60% della retribuzione mensile.

Cumulabilità dell’Incentivo con Sgravi già in Vigore

L’incentivo è cumulabile con gli sgravi già in vigore e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Può essere cumulato con l’esonero contributivo parziale di trentasei mesi, superando il divieto di cumulo. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, valgono le previsioni rafforzate e transitorie (sgravio totale fino a 8.000 euro). In caso di cumulo con altra misura, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% (anziché 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto. L’incentivo spetta anche rispetto alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e per i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Come Richiedere il Nuovo Bonus Assunzioni NEET

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Le istruzioni per la domanda da inviare a partire dal 31 luglio 2023 sono contenute nella circolare INPS numero 68 del 21 luglio 2023. Le risorse sono assegnate in base all’origine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà diritto all’incentivo. Dopo aver presentato la domanda ed entro i 5 giorni successivi ricevuto una comunicazione di riscontro da parte dell’INPS circa la disponibilità delle risorse, al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori citati, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

Statistiche sui Neet in Italia

L’Italia è al primo posto per giovani under 30 che non studiano e non lavorano, cioè i Neet. I dati di Eurostat mostrano che i ragazzi italiani inattivi si attestano al 17,7% e il dato per le ragazze è ancora più alto, cioè il 20,5%. Numeri molto lontani dalla media europea, con una netta crescita del trend e disparità territoriali fra Meridione e Settentrione.

Come Funziona il Bonus Neet

L’incentivo spetta in virtù delle assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o in apprendistato professionalizzante, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 di giovani, qualora ricorrano le seguenti condizioni: età inferiore ai 30 anni, qualifica di “NEET”, e registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Come accedere al Bonus assunzioni NEET under 30

La Circolare Inps del 21 luglio 2023 numero 68 ha reso noto la messa a disposizione dell’applicativo online “NEET23” per prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo. Il datore di lavoro deve inoltrare un’istanza preliminare all’Inps avvalendosi del servizio telematico “NEET23” disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito “inps.it”. La domanda preliminare deve contenere dati specifici come la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media, la tipologia di rapporto, e l’eventuale fruizione di altre agevolazioni.

Bonus assunzioni NEET under 30: i controlli Inps

L’Inps effettua controlli consultando gli archivi informatici dell’Anpal, calcolando l’ammontare dell’incentivo, verificando la copertura finanziaria nella Regione/Provincia autonoma di lavoro, e informando il datore di lavoro dell’importo massimo dell’incentivo prenotato. In caso di istanza preliminare accolta, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro entro quattordici giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva.

Bonus assunzioni NEET under 30: che succede se si modifica orario di lavoro del dipendente neo-assunto?

In caso di attribuzione dello sgravio per rapporti part-time e di successiva variazione in aumento dell’orario, il beneficio fruibile non potrà superare l’importo già autorizzato in fase di prenotazione. Al contrario, a fronte di una diminuzione dell’orario, sarà onere dell’azienda riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

L’autorizzazione Inps al Bonus assunzioni NEET under 30

L’autorizzazione alla fruizione dell’esonero verrà effettuata dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le richieste che perverranno nei quindici giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata nel prossimo mese di settembre.

Le Prospettive Future degli incentivi lavorativi per combattere la disoccupazione giovanile

L’Italia, con diverse velocità tra regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Molise, Sardegna, Calabria e Basilicata, cerca di attutire la situazione dei giovani inattivi attraverso una serie di incentivi come il Bonus NEET 2023. Una misura che, se ben implementata, potrebbe contribuire significativamente a ridurre il fenomeno dei Neet nel nostro Paese.