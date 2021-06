Calciomercato Lazio: vicinissimo l’acquisto di un baby argentino

La Lazio del neo allenatore Maurizio Sarri è vicinissimo all’acquisto di un baby argentino, ovvero Luka Romero, centrocampista offensivo del Maiorca (Segunda Division spagnola), con quest’ultima che ha tentato fino all’ultimo di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma senza riuscirci. Il club biancoceleste ha superato Villarreal e del Napoli e dunque nei prossimi giorni potrebbe già ufficializzare l’acquisto del classe 2004, garantendo al giocatore un contratto da professionista con un ottimo ingaggio.

Romero, in realtà è nato a Durango (Messico), ma ha passaporto argentino, le sue caratteristiche principali sono la dinamicità, lo svariare sul fronte offensivo, e in più è dotato di buona tecnica e bravo nel dribbling in velocità. La scorsa stagione è passato alla storia del calcio spagnolo per aver esordito in campionato, contro il Real Madrid (25 giugno 2020), a soli 15 anni e 219 giorni, diventando così il calciatore più giovane a debuttare nella Liga, superando il precedente record che apparteneva Francisco Bao Rodriguez. Lo scorso 29 novembre ha segnato la prima rete tra i professionisti con il suo Maiorca nella partita vinta contro il Logrones per 4-0 (marcatore più giovane nella storia del club maiorchino, 16 anni e 11 giorni)

Dalle prime indicazioni, sarà aggregato alla Primavera di Alessandro Calori, ma Maurizio Sarri lo vorrebbe valutare in ritiro ad Auronzo di Cadore.

Luka Romero, gli highlights