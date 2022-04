Can Yaman, la nuova iniziativa per l’Earth Day 2022: dove e quando

Can Yaman è tornato a far parlare di sé per un post condiviso nelle scorse ore su Instagram, dove si parla di tematiche ambientali. Il divo turco protagonista di Daydreamer, scenderà in campo con la sua associazione per festeggiare l’Earth Day 2022. Vediamo insieme come.

Can Yaman lancia un appello importante

La star turca che ha mandato in delirio le fan italiane grazie all’interpretazione di alcune soap opera come Mr. Wrong, Daydreamer e Bitter Sweet, ha condiviso un post su Instagram dove si legge: “L’Earth Day è un’occasione importante per celebrare la terra“. Il turco ha poi proseguito scrivendo: “Dobbiamo essere uniti per studiare azioni volte a garantire il diritto di tutti a vivere in un ambiente sano e sostenibile, soprattuto volgendo lo sguado ai bambini e al loro futuro“.

L’iniziativa dell’associazione di Can Yaman

sempre nello stesso messaggio l’attore ha annunciato un importante evento a cui parteciperà la sua associazione Can Yaman for Children per festeggiare la Terra: “Per questo il 22 Aprile saremo in Toscana, presso il Comune di Santa Croce sull’Arno (Pisa), insieme a dei piccoli amici ucraini, pianteremo alcuni alberi per poi registrali sul sito del corpo forestale dei carabinieri nell’alveo dell’iniziativa ‘Un albero per il futuro‘”.

Dal post non è chiaro però se il co-protagonista di Viola come il mare sarà presente.

Una nuova miniserie al posto di Can Yaman e Francesca Chillemi

Le fan del divo turco dovranno aspettare ancora un po’ per rivedere Can Yaman in tv. Mediaset, infatti, avrebbe apportato delle variazioni ai palinsesti della primavera 2022. Al posto di Viola come il mare, dovrebbe andare in onda la miniserie francese Un’Altra verità.

Nel frattempo anche dalla Turchia arrivano nuovi rumors che danno per spacciata la possibilità di rivedere in coppia in tv Yaman e Demet Ozdemir. Pare che il nuovo compagno di ‘Sanem di Daydreamer’ non vedrebbe di buon occhio la cosa e per tale motivo avrebbe vietato alla compagna di lavorare nuovamente con quello che si dice essere stato il suo fidanzato per qualche tempo.

I rumors di qualche anno fa, infatti, mai confermati dai due protagonisti di Daydreamer, riportavano di una liaison tra Can e Demet, proprio mentre giravano Erkeci Kus.