C’è Posta per Te: grandissima sorpresa in studio nella puntata di ieri sera, che ospite!

Nella puntata appena trascorsa a C’è Posta per Te ospite d’eccellenza si è trattato di Renato Zero. Il cantautore ha incontrato Camilla che ha perso la sua mamma adottiva a marzo 2022, e rimasta sola con il padre Andrea. Ha voluto fargli una sorpresa per dirgli quanto è importante per lei: “Sono qui per dirti tutte le cose che non ti ho mai detto e che avrei voluto dirti. Tu sei il mio papà straordinario e speciale”.

Renato Zero ospite a C’è Posta per Te

Aperta la busta, Camilla ha preso la parola: “Ti voglio bene papà, sarò sempre la tua marmottina e avrò sempre bisogno di te. Se vorrai aprirti e sfogarti con me perché sei triste per la mamma, io ci sarò. Piangeremo insieme. Tu e io ci parliamo poco ma ci scriviamo tanto e i nostri messaggi finiscono sempre con un cuore. Il mio piano prevede che questo cambi”. Con queste parole Camilla ha espresso tutto l’amore che prova per il padre.Dopo l’incontro con Renato Zero per Andrea c’è un regalo, oltre al libro “Atto di fede” donato dal cantautore, un soggiorno tra le montagne del Trentino.