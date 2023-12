MILANO – È in radio “Comete come te”, il singolo scritto, composto e cantato da Francesco Salvi, arrangiato e suonato da Paolo Agosta e prodotto insieme a Mitch Dj, con un testo ironico e sottile, per bambini ma anche per adulti, molto suggestivo e visionario. I due producer insieme all’artista hanno scelto un sound che mette insieme il mondo Swing con alcuni colori della musica Charleston, il tutto in chiave Pop moderno per vestire questa “Opera” natalizia, trattandosi di un brano dalla struttura e lo sviluppo armonico particolari che lo avvicinano al mondo teatrale e a quello dei musical americani.

“Il Natale non è una festa – dice Francesco Salvi – ma uno stato dell’anima anche per tutti e nonostante sia orrendamente mercificato mantiene uno spirito che altri giorni non hanno e vale per tutti, grandi e piccoli, vicini e lontani smilzi o larghi, alti o sotto il metro e mezzo per motivi religiosi o di crescita. Nessuno può restare indifferente di fronte a tanta magnificenza che dura almeno fino all’Epifania. Sta a noi protrudere questo stato di grazia fino a essere buoni per tutto l’anno”.

La musica è accompagnata da una Big Band formata da basso, chitarre elettriche e batteria con percussioni formate da chime, cembalo e claps, la sezione di archi, fender rhodes, pianoforte, campane, glockenspiel, kazoo, con linea melodica sia cantata che recitata, i cori e un originalissimo trionfale assolo di voce nello special. Partendo da un piano e voce dell’artista è nata una canzone per Natale insolita, originale, rotonda nella sua anomalia e diversa da tutto quello che cerca di allinearsi al concetto di tormentone natalizio.

“Sono cresciuto guardando Drive in e ascoltando canzoni come “C’è da spostare una macchina” o “Esatto” – afferma Luciano Peritore, regista del video – ho sempre amato Francesco Salvi come Artista poliedrico ma soprattutto come Attore. Ho accettato di fare la regia di questo video, soggetto di Salvatore Barbato e Mitch Dj, perché mi incuriosiva lavorare con lui e in effetti il suo talento e il suo lato umano hanno superato le mie aspettative. La canzone ha un bellissimo contenuto sociale e siamo riusciti a raccontarlo in chiave ironica e “giocosa” in linea con il giusto spirito natalizio. Ringrazio tutta la squadra e soprattutto tutti gli attori del video. Sono stati molto bravi e credibili, addirittura durante le riprese dei passanti hanno offerto loro del cibo scambiandoli per dei clochard.» Il video è stato girato nel villaggio di Natale del comune di Brugherio”.

