Dove vedere amichevole Napoli-Bassa Anaunia, streaming gratis e diretta TV8?

Napoli- Bassa Anaunia, primo test stagionale per gli azzurri. C’è grande curiosità per vedere all’opera la squadra del nuovo mister Luciano Spalletti. Gli azzurri affronteranno la prima amichevole per testare la condizione. Il match Napoli-Bassa Anaunia si gioca domenica 18 luglio alle ore 17.30 nel centro sportivo di Dimaro. Gli avversari partecipano al campionato di calcio di Promozione Girone A in Trentino. L’amichevole si disputerà davanti a circa 700 spettatori (il 50% dell’impianto sportivo di Dimaro) che potranno entrare solo con il Green Pass e con tampone negativo entro le 48 ore prima del match. Il prossimo test per gli azzurri sarà sempre a Dimaro contro la Pro Vercelli sabato 24 luglio alle ore 17.30.

Dove vedere Napoli-Bassa Anaunia, streaming gratis e diretta tv Sky o TV8?

Il match Napoli-Bassa Anaunia dovrebbe essere trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Primafila in modalità Pay Per View al prezzo di 5 euro. Coloro che acquisteranno la sfida potranno seguirla anche in streaming su Sky Go. Non è prevista la diretta televisiva o streaming in chiaro. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.