Dove vedere Andorra-San Marino: streaming gratis e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

Questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Nazionale (Andorra la Vella) si disputerà il match Andorra-San Marino, valevole per la quarta giornata (gruppo I) delle qualificazioni Mondiali 2022; in classifica le due Nazionali si trovano all’ultimo posto con zero punti.

Ricordiamo che le prime classificate dei dei raggruppamenti si qualificheranno direttamente alla fase finale, mentre i restanti tre posti verranno assegnati tramite spareggi (“semifinali” e “finali”) tra le dieci seconde classificate e due squadre dalla Nations League. Nessun precedente nella storia tra le due squadre, mentre l’arbitro del match sarà il danese Jakob Kehlet.

Andorra-San Marino, probabili formazioni

ANDORRA: Gomes; San Nicolas, Vales, Lima, Llovera, Cervos; Martinez, Vieira, Rebes, Pujol; Alaez.

SAN MARINO: Benedettini; Palazzi, Brolli, Fabbri, Gandoni, Rossi; E. Golinucci, Tomassini, A. Golinucci; Vitaioli, Hirsch.

Dove vedere San Marino-Andorra in tv e streaming

Il match San Marino-Andorra, sarà visibile RTV Sport, emittente sportiva sammarinese, incluso anche lo streaming sul sito del canale. RTV Sport si può vedere sul canale 520 del decoder Sky, 93 di Tivusat e 73, 93 e 573 del digitale terrestre, quest’ultimo, nel territorio compreso fra Emilia-Romagna (precedenti Venezia, Bologna, la Romagna) e parte di Marche del nord-ovest, Veneto del sud, Lombardia del sud-est, Toscana del nord-est, Liguria dell’est, Umbria del nord ed il Piemonte del sud-est.

