Dove vedere Brindisi-Fasano, streaming gratis Serie D e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 31 ottobre, alle ore 14.30, allo stadio “Franco Fanuzzi”, il Brindisi di Nello Di Costanzo ospiterà il Fasano di Giuseppe Mosca, il match è valido per la 9.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Brindisi-Fasano in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Il Brindisi è ultimo con 1 solo punto (1 pareggio e 7 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna contro il Nola per 2-1. Il Fasano, invece, ha 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce da 2 sconfitte consecutive contro Bitonto (3-0) e Rotonda (0-1).

Brindisi-Fasano sarà diretta da Federico Cosseddu di Nuoro, coaudiuvato da Vincenzo Abbinante di Bari e Vincenzo Andreano di Foggia.

Dove vedere Brindisi-Fasano, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Brindisi-Fasano, valevole per la 9.a giornata del girone H del campionato di Serie D, al momento non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) nè tantomeno in streaming. Gli appassionati potranno seguire gli aggiornamenti del match consultando le pagine social delle due società.