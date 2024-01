Come può uno scoglio, Pio e Amedeo ritornano al cinema. I comici foggiani sono i protagonisti della nuova commedia diretta dal regista Gennaro Nunziante. La pellicola Come può uno scoglio tratta la storia di Pio, un ragazzo impacciato che ha sempre una vita agiata e che è candidato sindaco di una città del Veneto. La sua vita sarà stravolta quando incontrerà il suo nuovo autista, Amedeo, un ex galeotto. Nel cast ci sono Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli.

Dove vedere Come può uno scoglio, streaming gratis Netflix, Prime Video, Disney+ o Sky Primafila? Film completo Pio e Amedeo

Il film di Pio e Amedeo è uscito nelle sale italiane il 28 dicembre con la distribuzione di Vision Distribution. Come può uno scoglio non è ancora disponibile in streaming né su Netflix né su Prime Video né su Disney+. Si attendono aggiornamenti su quando la pellicola sarà disponibile sulle piattaforme.

