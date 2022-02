Dove vedere Inter-Milan streaming gratis derby OGGI LIVE e diretta tv Serie A

Il derby Inter-Milan, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/22, si gioca sabato 5 febbraio alle ore 18 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri sono primi in classifica con 53 punti in ventidue partite e con un successo potrebbero tagliare fuori dalla lotta scudetto i cugini rossoneri. La squadra di Pioli è a meno quattro lunghezze con una gara in più giocata. La sfida d’andata si è conclusa in pareggio con la rete su rigore di Calhanoglu e l’autorete di De Vrij.

Le probabili formazioni di Inter-Milan Serie A

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

Dove vedere Inter-Milan Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? No rojadirecta, no telegram

Il derby Inter-Milan sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida di San Siro non sarà trasmessa su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN.