L’Inter batte il Bologna, il riepilogo della 29^ giornata di Serie A

L’Inter batte il Bologna e rimane in vetta alla classifica, approfittandone nel migliore dei modi del pareggio del Milan contro la Sampdoria. La Roma pareggia invece 2-2 sul campo del Sassuolo, stessa sorte anche per la Juventus nel Derby della Mole contro il Torino, mentre non deludono e si portano a casa 3 punti pesantissimi il Napoli e la Lazio.

Il Milan pareggia con la Sampdoria, vincono Atalanta e Napoli

Questa 29^ giornata di Serie A si apre con il lunch match tra Milan e Sampdoria. Una gara aperta nella ripresa da un gol di Quagliarella, con i doriani raggiunti da una rete tuttavia proprio in extremis da Hauge. Tra le gare delle ore 15 spicca invece sicuramente il successo sofferto 3-2 dell’Atalanta contro l’Udinese, decisa da una doppietta per i nerazzurri di Luis Muriel e da una rete di Duvan Zapata. I nerazzurri volano quindi momentaneamente al terzo posto, seppur in attesa del risultato di Juventus-Napoli di mercoledì sera. I partenopei nel frattempo vincono anche loro di misura 4-3 al San Paolo contro il Crotone, trascinati dalle reti di Insigne, Osimhen, Mertens nel primo tempo e di Di Lorenzo nella ripresa. L’Hellas Verona espugna invece la Sardegna Arena e lo fa grazie ad un gol di Barak e proprio nel recupero di Kevin Lasagna.

La Roma viene fermata dal Sassuolo, vince invece la Lazio

I giallorossi continuano a deludere in campionato e pareggiano 2-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, scendendo quindi addirittura al 7^ posto in classifica. Ad aprire la sfida ci pensa una rete dell‘ex Pellegrini su rigore, la pareggia poi nella ripresa Traorè, con un Bruno Peres bravo successivamente a riportare avanti la Roma grazie ad un bel diagonale di collo destro. Gli uomini di Fonseca tuttavia patiscono troppo a livello difensivo e Raspadori a 5 minuti dalla fine sfrutta al meglio uno svarione di Cristante e regala un punto prestigioso alla sua squadra.

La Lazio quindi ne approfitta e sorpassa i rivali cittadini e lo fa battendo 2-1 allo Stadio Olimpico lo Spezia, salvata in extremis da una rete su calcio di rigore di Felipe Caicedo. In chiave salvezza spiccano sicuramente i pareggi del Genoa contro la Fiorentina 1-1 al Ferraris e quello spettacolare 2-2 del Parma sul campo del Benevento di Filippo Inzaghi. I sardi e gli emiliani a causa di questi risultati finiscono quindi in zona retrocessione, vedendosi complicare in maniera importante la loro situazione di classifica.

L’Inter batte il Bologna, la Juventus pareggia nel derby

Nella gara delle ore 18 scendono in campo il Torino contro la Juventus, in un Derby della Mole terminato sul risultato di 2-2 allo Stadio Olimpico “Grande Torino”. La aprono i bianconeri con un super gol di Chiesa, poi la rimontano i granata grazie ad una doppietta dello scatenato Sanabria, ma nella ripresa gli uomini di Andrea Pirlo la riagguantano con un colpo di testa di Ronaldo. L’Inter invece batte il Bologna 0-1 al Dall’Ara nel match delle 20 e 45 e si riconferma come la capolista indiscussa di questo campionato. Ai nerazzurri basta una rete di Romelu Lukaku nel primo tempo per portarsi a casa i 3 punti, gestendo poi nel migliore dei modi la gara nell’arco del secondo tempo.

Fonte immagine: zazoom.it