Dove vedere la Serie C in diretta tv e streaming: ecco il programma completo

Serie C 2021/22, tutte le informazioni su dove vedere la stagione. Dopo l’antipasto del primo turno della Coppa Italia, la terza serie italiana prende il via con la prima giornata. Confermati i tre classici gironi con il C che è composto da piazze storiche e ricche di tifosi. A seguire la programmazione televisiva completa della Serie C 2021/22.

Dove vedere la Serie C 2021/22, streaming e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport, Sky Sport e Antenna Sud

La Serie C sarà visibile in diretta streaming sulla Eleven Sports e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. I tifosi potranno seguirla anche in diretta tv su Sky che trasmetterà fino a 8 incontri per ogni giornata. I match saranno disponibili via satellite e digitale terrestre per gli abbonati a Sky Calcio. Anche per questa stagione la Rai trasmetterà un match per giornata in chiaro, solitamente quello del lunedì sera su Rai Sport +. Gli appassionati pugliesi potranno seguire alcune partite anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale pubblicherà il palinsesto ogni settimana.