Fedriga: “Aumentati di 37 milioni gli investimenti Usa in Friuli Venezia Giulia”

TRIESTE – “Abbiamo aumentato di 37 milioni di euro gli investimenti degli Stati Uniti in Friuli Venezia Giulia, quindi c’è un maggior interesse deciso degli Usa verso il Fvg, credo che sia un percorso che dobbiamo continuare a costruire negli anni”. Lo ha affermato, oggi a Trieste, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, di rientro dalla sua missione negli Usa.

“Non a caso la mia presenza più volte negli Stati Uniti – ha spiegato Fedriga, a margine di una cerimonia – ha mirato proprio a questo. In passato ho visto missioni istituzionali che toccavano un po’ alcune parti del mondo traducendosi poi solo in visite di cortesia. Uno deve metterci impegno, sapere che c’è la costanza dei rapporti, continuare a costruire e sviluppare. Mi auguro anche che chi verrà dopo di me potrà proseguire un rapporto strategico con gli Usa”.

Della delegazione della Regione hanno fatto parte anche alcune imprese, che, come puntualizzato da Fedriga, “hanno creato un ottimo interesse anche facendo conoscere una realtà che negli Usa non è molto nota. Tutti guardano all’Italia, ma poi nel racconto tradizionale ci sono Milano, Roma, Firenze, Napoli. Invece è stata spiegata anche dai protagonisti del mondo dell’impresa la strategicità del Fvg, anche dal punto di vista logistico. Abbiamo riferito che il nostro mercato è il cuore di un’area europea strategica come il Centro sud Europa e questo ha creato molto interesse. Sono convinto che anche da questo potranno svilupparsi buone opportunità”.

Fedriga ha fatto poi riferimento agli incontri istituzionali in Virginia, “uno dei principali porti della East coast”: “Dalla East coast penetra tutto il mercato degli Usa – ha concluso il governatore – quindi ci interessa moltissimo. Poi stiamo lavorando sulla parte agricoltura: loro hanno intenzione di sviluppare tutta la parte vitivinicola e noi possiamo essere fornitori importanti”.