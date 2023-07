Condividi su:





AVIANO – “La presenza della Base di Aviano in Friuli Venezia Giulia è la testimonianza di una grande collaborazione e amicizia attraverso la quale le forze dell’Aeronautica statunitense e dell’Aeronautica italiana operano insieme ormai da quasi cinquant’anni. Questo sito non è soltanto un presidio militare, ma rappresenta un importante presidio di democrazia per l’Occidente dando un apporto e un contributo fondamentali all’intera Alleanza Atlantica”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di una visita alla base di Aviano. Proprio così. E non è finita qui. Nell’occasione, infatti, il governatore ha incontrato anche il Console generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham, il massimo esponente del governo Usa nel Nord d’Italia.

Fedriga: “La base Nato di Aviano è un presidio di democrazia”

“La presenza qui oggi del console generale statunitense a Milano Robert Needham – ha sottolineato Fedriga – è una dimostrazione degli ottimi rapporti che esistono tra la nostra Regione e gli Stati Uniti attraverso la rappresentanza diplomatica americana in Italia. E’ una collaborazione che è iniziata già da diversi anni e si manifesta in opportunità reciproche, con ricadute positive anche per il nostro mondo delle imprese. Non a caso – ha ricordato il governatore – sono tornato da poco da Boston e a ottobre tornerò a Washington per un incontro del Transatlantic investment committee che rappresenterà un’ulteriore importante occasione di collaborazione tra realtà produttive del Friuli Venezia Giulia e quelle statunitensi”.

Nel corso della visita all’interno della cittadella militare – ad accompagnare il governatore sono stati il comandante del 31. Fighter Wing, generale di brigata aerea Tad Clark e il comandante dell’Aeroporto “Pagliano e Gori”, colonnello Marco Schiattoni . Fedriga è stato accolto per un briefing, con il console Needham e i due comandanti, nella palazzina comando del 31. Fighter Wing. E’ seguita la visita alla torre di controllo dell’aerobase.

Condividi su: