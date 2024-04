“Gateway 66”, nuova serie a tecnica mista per scoprire i misteri dell’estinzione dei grandi dinosauri

ROMA – Si presenta su Rai Yoyo e RaiPlay un inedito show che amalgama avventura e scienza. Questa novità è rappresentata da “Gateway 66”, una produzione che combina animazione e riprese dal vivo, che debutterà lunedì 15 aprile, in onda quotidianamente alle 12.15 su Rai Yoyo e disponibile integralmente su RaiPlay. “Gateway 66” rappresenta un incredibile viaggio attraverso i secoli, iniziato 66 milioni di anni fa, quando un asteroide causò l’estinzione dei dinosauri.

La serie, composta da 26 episodi, concepita dal Gruppo Alcuni e diretta da Sergio Manfio, è frutto di una collaborazione tra Gruppo Alcuni e Rai Kids, finanziata grazie al sostegno automatico del MiC e al Tax Credit, con il contributo della Trentino Film Commission e della Fondazione Renzo Piano, nonché con l’apporto dei consulenti scientifici del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. Le scene in live action sono state girate presso la Biblioteca del Convento di San Bernardino, al MUSE e nel centro storico di Trento, mentre l’animazione è stata curata dalla società trentina Green Ink Animation srl.

La protagonista della serie è la dottoressa Teodora Teodori, una scienziata che cerca di aprire un varco temporale per viaggiare attraverso i secoli, dalla preistoria al futuro, con l’obiettivo di risolvere i misteri ancora irrisolti dalla scienza. Durante un esperimento, un fulmine di 500.000 megawatt compromette il procedimento e la catapulta in un vortice incontrollabile. Anche il suo assistente Luca, presente nel laboratorio con lei, viene colpito dal fulmine e trasformato in un Turaco, un vivace uccello africano. Successivamente scopriamo che la scienziata è intrappolata in un laboratorio parallelo, identico al suo, dal quale non riesce più a uscire.

Fortunatamente, Luca-Turaco riesce a fuggire dal laboratorio portando con sé uno strano dispositivo, una camera bifocale che consente di riaprire il varco temporale. Durante la serie incontriamo anche Anna e Gabriele, due studenti in stage al MUSE; Anna desidera diventare paleontologa, mentre Gabriele non è appassionato dei dinosauri. Luca-Turaco raggiunge i ragazzi e consegna loro il visore che consente di attraversare il varco temporale, affinché lo aiutino a trovare la professoressa Teodori. Anna attiva il dispositivo senza esitazione, trasformandosi in un personaggio animato, seguita da Gabriele e dal paleontologo Marco, la loro guida al MUSE. Tuttavia, anche il Prof. Drago, uno scienziato malvagio, riesce a seguirli.

“Gateway 66”, nuova serie a tecnica mista per scoprire i misteri dell’estinzione dei grandi dinosauri

Di episodio in episodio, Teodora Teodori cerca di comunicare con i ragazzi per guidarli al laboratorio parallelo in cui è prigioniera. Accanto alle straordinarie avventure dei protagonisti e agli incontri con creature vissute milioni di anni fa, tutti accuratamente ricostruiti dal punto di vista storico, assistiamo ai loschi piani del Prof. Drago, desideroso di alterare il corso dell’evoluzione.

“Mi ritengo estremamente soddisfatto di questa nuova proposta del Gruppo Alcuni”, dichiara Francesco Manfio, produttore esecutivo della serie, “poiché, partendo da un’idea fantastica come la scomparsa della scienziata Teodora Teodori in un mondo parallelo, siamo riusciti a trattare importanti temi scientifici in modo avvincente, interessante e innovativo. Devo ammettere che mi sono divertito molto ad interpretare il malvagio Prof. Drago nell’unica scena in cui appare in forma umana”.

Il regista Sergio Manfio aggiunge: “Dal punto di vista artistico è stata un’esperienza estremamente stimolante: abbiamo collaborato strettamente con gli scienziati del MUSE, i quali hanno contribuito a una produzione rigorosa dal punto di vista scientifico, mantenendo al contempo un alto livello di suspense narrativa”. Per Luca Milano, direttore di Rai Kids, “Il Museo delle Scienze di Trento come punto di partenza per un viaggio avventuroso e divertente nel passato. Questa è l’essenza di “Gateway 66″, la nuova serie per ragazzi, animata e con riprese dal vivo, prodotta da Gruppo Alcuni e Rai Kids. E se 66 milioni di anni ci separano dai dinosauri, ci aspettiamo un viaggio pieno di sorprese”.