Gf Vip, Barù sbotta contro Delia: “Ora siete paladini del mondo gay, non romperci i fondelli e…”

Dopo la puntata Live del Gf Vip andata in onda su Canale 5, nella casa di Cinecittà è andato in scena in camera dal letto uno scontro tra Delia e Barù, con quest’ultimo che durante la serata si era lamento dei continui blocchi per la storia Duran-Belli-Sorge. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è convinto ormai che tutta questa storia sia stata studiata a tavolino e di reale non c’è nulla.

La discussione è nata sul tema amore libero e Barù a riguardo ha sbottato contro la modella venezuelana: “Ora siete paladini del mondo gay, ma non è vero. E’ tutto una paracu*ata”. Delia ha provato a replicare: “No, aspetta. E’ stato lui a tirare in ballo quest’amore libero”.

A quel punto il toscano molto arrabbiato ha risposto duramente: “Ancora con quest’amore libero? Non rompere i fondelli e torna dal tuo Alex. L’amore ha un prezzo, non è libero”. Alla fine Delia è rimasta ferma sulle sue posizioni, ma sicuramente quello dell’amore libero, sarà un argomento di discussione nei prossimi giorni.