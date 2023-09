All’età di 98 anni si è spento Giorgio Napolitano, causa morte del Presidente Emerito. Nato a Napoli il 29 giugno 1925 è stato uno storico dirigente del Partito Comunista Italiano, Presidente della Camera e Ministro degli Interni, oltre che Capo dello stato per ben due mandati.

Giorgio Napolitano è deceduto alle ore 19.45 di oggi, presso la clinica ‘Salvator Mundi‘ al Gianicolo di Roma, dove era ricoverato da tempo.

L’ex Presidente della Repubblica ha attraversato i momenti più importanti e più critici della storia italiana dalla Liberazione al Dopoguerra, fino allo scioglimento del PCI, a Tangentopoli e alla Seconda Repubblica. Una vita spesa dunque, prima nel partito e poi nelle istituzioni.

Napolitano ha studiato al Liceo Classico ‘Umberto I di Napoli‘, per poi trascorrere l’ultimo anno a Padova, dove si era trasferita la famiglia. Diplomatosi nel 1942 al Liceo ‘Tito Livio‘, si iscrive poi alla facoltà di Giurisprudenza della ‘Federico II’ di Napoli‘. Lì entrerà a far parte del GUF (Gruppi Universitari Fascisti) locale, e collaborerà con il settimanale ‘IX Maggio‘, dove tiene una rubrica di critica cinematrografica e teatrale. Entrato in contratto con il gruppo di comunisti napoletani, nel 1945, entra ufficialmente nel PCI. Nel 1947, si laurea in Legge, con una tesi di economia politica dal titolo: ‘Il mancato sviluppo industriale del Mezzogiorno dopo l’Unità‘. Qualche anno dopo la Liberazione, nel 1935, viene eletto per la prima volta deputato. Parlamentare quasi ininterrottamente dalla II alla XII legislatura, dal 1953 al 1996, saltò solo la IV. Nella storia del PCI recitò un ruolo importante con due momenti più che significativi: il 1956, con l’approvazione dell’invasione sovietica dell’Ungheria, e nel 1968, quando ci fu la condanna di quella della Cecoslovacchia. Dagli anni ’90 ebbe ruoli sempre più istituzionali, per poi essere eletto nel 2006, Capo dello Stato, riconfermato, per la prima volta nella storia, nel 2013.

Giorgio Napolitano causa morte del Presidente Emerito della Repubblica Italiana

Dopo aver accusato dei forti dolori al petto, nell’aprile del 2018, Giorgio Napolitano era stato portato d’urgenza all’ospedale ‘San Camillo‘ di Roma, dove venne operato al cuore per un problema all’aorta. Intervento perfettamente riuscito per l’ex Capo dello Stato, che verrà poi dimesso circa un mese più tardi. Un altro intervento chirurgico lo ha subito nel maggio del 2022, all”Istituto Spallanzani‘ di Roma. Recentemente, le sue condizioni di salute erano peggiorate. Il Presidente Emerito era infatti ricoverato da tempo in una clinica romana, fino alla morte avvenuta quest’oggi, alle ore 19.45, nella clinica ‘Salvator Mundi‘ al Gianicolo di Roma.