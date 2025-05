Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le…”

Domenica sera (ore 20.45) si disputerà il match Inter-Lazio valevole per la 37.a giornata di campionato. Sulla designazione arbitrale è stato molto polemico il giornalista e tifoso dell’Inter, Filippo Tramontana, che oggi pomeriggio sul suo canale YouTube, ha detto la sua opinione che di seguito vi proponiamo.

Filippo Tramontana, le sue parole su Chiffi

“Ci sono sempre state delle polemiche quando ha arbitrato Chiffi, l’ultima è stata quella del derby di campionato contro il Milan, dove non ha assegnato un calcio di rigore solare per il fallo di Pavlovic su Thuram, per uno sgambetto sul polpaccio, dove a fine partita è sparito l’audio del confronto tra l’arbitro e il VAR. Affidare Inter-Lazio a Chiffi, mi lascia perplesso. Ma con tutte le polemiche che ci sono già state, perchè affidare l’Inter a Chiffi?

Tramontana poi parla dell’assistente VAR, che sarà Marco Guida di Torre Annunziata (Napoli), che poco più di un mese fa, rilasciò alcune dichiarazioni che fecero discutere:

“Ci tengo ad essere trasparente sulla questione. Non c’è nessun retropensiero, il nostro designatore arbitrale Gianluca Rocchi può scegliere il miglior arbitro per la miglior partita. Noi siamo persone per bene. Io e Fabio Maresca possiamo arbitrare tranquillamente a Napoli ed è molto probabile che avvenga. Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano anche se abbiamo avuto la proposta. Non ci sono linee territoriali, abbiamo fatto solo quello che riteniamo fosse più opportuno. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno. L’AIA ci ha dato piena libertà di poter arbitrare qualsiasi squadra in qualsiasi momento“.

A riguardo, il giornalista nerazzurro è molto critico anche su questa designazione e dopo aver letto in video le parole appena riportate, ha espresso anche qui il suo pensiero.

Filippo Tramontana, le sue parole su Guida

“Affermazioni gravissime che non hanno avuto il sufficiente riverbero a livello giornalistico. Io però dico all’AIA, ma sapendo tutte queste cose e avendo concesso di non arbitrare più il Napoli, ma con che cavolo di criterio, voi con tutte le polemiche che ci sono sul calcio, decidete di inserire nella squadra arbitrale di una partita Scudetto, Guida per l’Inter. Se Chiffi non dà un calcio di rigore sacrosanto all’Inter, è vero che al VAR c’è Di Paolo, ma secondo voi Guida con che serenità può arbitrare e dare assistenza al VAR, con tutto quello che già sappiano e che voi avete concesso di fare. Quale è il criterio che spinge l’AIA a designare Guida in qualsiasi ruolo in Inter-Lazio, in contemporanea a Parma-Napoli, per l’assegnazione dello Scudetto. Anche se non c’è niente dietro, perchè vi dovete mettere nei casini da soli, ma che designazione è? Rocchi spiegaci per favore perchè vuoi attirarti le incaz*ature della gente, con tutte le possibilità che avevi. Se mi chiamano ad arbitrare il Napoli io ci vado, perchè è il mio mestiere, perchè se non arbitri il Napoli, non arbitri l’Inter nemmeno in sala VAR. Se il prossimo anno il Napoli lotta con Juventus, Inter, Milan, Lazio e Roma, Guida e Maresca non possono arbitrare queste squadre e quindi non arbitrano. Questa cosa è fuori dal mondo”.

