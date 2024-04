La maglia ironica dell’interista Mastrangelo fa imbufalire Pellegatti (VIDEO): “E’ offensiva, se la togli perchè…”

Ieri sera sul canale “Top Calcio 24” e “7Gold è andata in onda la puntata “Diretta Stadio” dove c’era aria di derby tra lo YouTuber tifoso interista Luca Mastrangelo e lo storico giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti.

Quest’ultimo si è imbufalito quando Mastrangelo (vestito con la maglietta della Lazio per gufare la Juventus durante il match di Coppa Italia) ha tirato fuori una maglia per sbeffeggiare i tifosi del Diavolo: “Mandate un messaggio a Zlatan“. Ecco le parole con le quali Pellegatti ha sbottato e la risposta di Mastrangelo.

Pellegatti e Mastrangelo, il botta e risposta

Pellegatti: “Gentilmente già ci sono queste maglie qua, non so come la direzione possa permettere che si mette una maglia del genere in una trasmissione ‘mandate un messaggio a Zlatan. Siamo a Telelombardia e ci sono io, per me è offensivo, quindi gentilmente la metti via”.

Mastrangelo: “Guarda Carlo, si chiama satira, anche perchè il primo a mandare i messaggi è stato il vostro…”

Pellegatti: “Nel tuo blog puoi metterti quello che vuoi a Telelombardia spero che non le mettiamo, diciamo che io non ho mai messo delle maglie così, tutto qua”.

Mastrangelo: “Questa non è una maglietta offensiva, è satira. Lui l’ha mandato il messaggio? L’ha mandato?”

Pellegatti: “Se la togli perchè a me da fastidio, se poi non ti interessa. Quando sono qua io la togli”.

Mastrangelo: “Per rispetto nei tuoi confronti, pero sei un pò delicato”.

Pellegatti: “Per rispetto non mio, ma di tutti i tifosi del Milan che sono qui a guardare”.

Mastrangelo: “Ibrahimovic ha avuto rispetto di Calhanoglu?”

Pellegatti: “E’ un problema di Ibrahimovic, non è un problema mio”.

Mastrangelo: “Carlo, ma Ibrahimovic quella volta lì, ha izzato un coro maleducato, io non ho aizzato niente. Questa è una maglietta gravissima, mamma mia ragazzi. Se adesso non si può mandare nemmeno un messaggio a Ztatan…”

Pellegatti: “L’hai mandato, ti rignrazio, la togli gentilmente”.

Pellegatti-Mastrangelo il video della discussione