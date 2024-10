Lazio-Empoli, D’Aversa polemico: “La spinta del pubblico fa anche cambiare l’esito di una gara. Non credo si sia rotto il cronometro a…”

Oggi pomeriggio nel match della 7.a giornata del campionato di Serie A la Lazio ha sconfitto in rimonta l’Empoli con il risultato di 2-1 al termine di una partita cominciata subito in salita per il gol di testa di S. Esposisto dopo nove minuti di gioco. I biancocelestri trovavano il pareggio all’ultimo secondo del primo tempo con Zaccagni (anche lui di testa). Nel secondo tempo (minuto 51) l’errore dal dischetto di Castellanos con un tiro troppo centrale che il portiere colombiano Vasquez respingeva facilmente. Il vantaggio della squadra romana avveniva all’84 con Pedro, che ben servito dall’attaccante argentino, calciava di gran potenza con la palla che sbatteva sulla parte inferiore della traversa ed entrava in porta.

Nel dopo partita l’allenatore della squadra toscana, Roberto D’Aversa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“C’è dispiacere per il risultato, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare un giocatore Pedro che l’ha risolta. Io non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. La rete del pareggio dopo il recupero ha cambiato la nostra partita a livello mentale. Nei tre minuti, uno è stato dato per una rimessa laterale che è stata battuta camminando. Non credo si sia rotto il cronometro a tutti. Abbiamo giocato comunque contro una grande squadra, dove la spinta del pubblico fa anche cambiare l’esito di una gara. Alla fine del primo tempo ci siamo innervositi, ci dispiace di non essere andati all’intervallo sull’1-0. Guardiamo avanti ora. Sono cresciuto? È perché non ho risposto quando ci hanno esultato davanti alla panchina. Nel calcio bisogna saper vincere ma anche perdere, e oggi abbiamo perso”.

Lazio-Empoli, il tabellino del match

Marcatori: 8’ p.t.Esposito (E), 45’+3 p.t. Zaccagni (L), 39’s.t. Pedro (L)

Assist: 8’p.t. Pezzella (E), 45’+3 p.t. Nuno Tavares (L), 39’s.t. Castellanos (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (dal 37’p.t. Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (dal 40’s.t. Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (dal 27’s.t. Pedro), Dia (dal 40’s.t. Castrovilli), Zaccagni (dal 40’s.t. Nosiln); Castellanos. All.: Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (dal 19’s.t Ekong), Grassi, Anjorin (dal 19’s.t. Henderson), Pezzella (dal 8’s.t. Cacace); Esposito (dal 37’s.t. De Sciglio), Solbakken (dal 37’s.t. Colombo). All.: D’Aversa

Arbitro: sig. Giovanni Ayroldi – sez. Molfetta (BA)

Ammoniti: 28’p.t. Pezzella (E), 30’p.t. Fazzini (E), 45’+3p.t. Rovella (L), 7’s.t. Castellanos (L), 32’s.t. Gyasi (E), 36’s.t. Grassi (E)