SANREMO – Meloni su Sanremo è stata molto chiara. Ecco che cosa afferma su Telegram la leader di Fratelli d’Italia:

“Finito Sanremo, resta l’ipocrisia di un Governo che concede il ritorno alla normalità solo se in diretta tv sulla rete nazionale. Peccato che quando si spengono i riflettori, le restrizioni restano e si continua a tenere ingiustamente un intero settore in ginocchio: due anni senza concerti significano due anni senza lavoro per migliaia di lavoratori. Cosa si aspetta a far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno regime? Questa sarebbe la vera normalità…”.

Meloni su Sanremo: “Ora far tornare gli artisti e gli operatori a lavorare a pieno regime”

“Grazie al Festival di Sanremo per la gioia di vivere che ha espresso in questa edizione. Complimenti ad Amadeus: un gigante sul palco e un grande direttore artistico. Viva la Rai per il coraggio e la qualità delle scelte compiute!”, ha voluto scrivere invece sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico, a proposito di Sanremo 2022 che si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco, nonché con ascolti record.

Infine c’è il leader della Lega, Matteo Salvini, che è intervenuto oggi a Radio 24 su Sanremo, dichiarando: “L’ho visto ma ieri, verso mezzanotte e mezza, mi sono addormentato perché era di una lunghezza incredibile. La mia preferita era Elisa come voce, il testo preferito quello di Fabrizio Moro ma anche altri come Irama e Morandi, hanno vinto Mahmood e Blanco e onore a loro”.