Monza-Inter, Oppini sbotta: “Mai vista una roba del genere nel mondo del calcio, davvero vergognoso. Pessina avrebbe…”

L’opinionista e tifoso juventino, Francesco Oppini, nel corso della trasmissione “Il bello del calcio”, programma in onda sulla emittente Televomero, ha parlato della rivale storica dei bianconeri, ovvero l’Inter, dove oltre ad affermare che ha la rosa più forte di tutti, gli ha poi tirato una dura frecciata, per quanto successo al 94′ di Monza-Inter, con l’arbitro Luca Pairetto che non ha dato il vantaggio al centrocampista brianzolo, Matteo Pessina, che poteva andare in porta da solo davanti a Yann Sommer.

Francesco Oppini, le sue parole sull’Inter

“L’Inter, per come la vedo io, è la squadra più forte di tutti. Ha una rosa troppo ampia per soffrire. Dico questo anche se è reduce da qualche partita giocata non a grandi livelli. Ma tra la squadra titolare e le alternative, Simone Inzaghi può disporre di una rosa molto importante, capace di affrontare i vari impegni”

“Ciò che è accaduto in occasione della partita tra il Monza e l’Inter è un qualcosa di davvero vergognoso. Mai vista una roba del genere nel mondo del calcio. Pessina, giocatore in forza ai brianzoli, era lanciato in rete, avrebbe potuto segnare, ma è stato inspiegabilmente fermato. Bisognerebbe spiegare agli arbitri che esiste la regola del vantaggio”.

Serie A, il programma della quinta giornata

CAGLIARI-EMPOLI, venerdì 20 settembre ore 18.30

VERONA-TORINO, venerdì 20 settembre ore 20.45 (SKY)

VENEZIA-GENOA, sabato 21 settembre ore 15

JUVENTUS-NAPOLI, sabato 21 settembre ore 18

LECCE-PARMA, sabato 21 settembre ore 20.45 (SKY)

FIORENTINA-LAZIO, domenica 22 settembre ore 12.30

MONZA-BOLOGNA, domenica 22 settembre ore 15

ROMA-UDINESE. domenica 22 settembre ore 18.00 (SKY)

INTER-MILAN, domenica 22 settembre ore 20.45

ATALANTA-COMO, lunedì 23 settembre ore 20.45