Oroscopo settimanale di Branko dal 6 al 12 marzo: classifica, Pesci cinque stelle

Benvenuti nella rubrica dedicata all’oroscopo settimanale di Branko. Scoprite come sarà la vostra settimana, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dal 6 al 12 marzo 2023. È disponibile anche il responso delle stelle in merito alla classifica riguardante i dodici segni zodiacali: ☆☆ (settimana discreta); ☆☆☆ (settimana buona); ☆☆☆☆ (settimana molto buona); ☆☆☆☆☆ (settimana ottima).

Leggete anche

Branko oroscopo e classifica dal 6 al 12 marzo – da Ariete a Cancro

Ariete – Quest’anno l’amore sarà molto bello per voi nativi dell’Ariete. Ogni tanto, però, sarete colpiti da un pizzico di nostalgia. Avrete la sensazione che sta cambiando qualcosa nel mondo esterno e in quello interiore. Martedì 7 marzo Saturno transita nel segno dei Pesci e la Luna diventa piena in Vergine, questo aspetto planetario vi invita a tenere sotto controllo le persone e gli avvenimenti del passato. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dell’Acquario. ☆☆☆☆

Toro – Secondo l’oroscopo di Branko, sarà una settimana ricca di passione anche per le persone di una certa età. Urano diventa più collaborativo e si occupa della vostra carriera, vita sociale e viaggi felici. La sera del 7 marzo, la Luna diventa Piena in Vergine e mette in risalto l’amore e la fortuna. Le combinazioni dei pianeti, tranne quella di Saturno, vi danno forza, coraggio, genialità. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno del Capricorno. ☆☆☆☆☆

Gemelli – A volte, avete l’impressione di tornare indietro con gli anni. Niente di strano, ci sono pianeti che tornano al punto in cui ci hanno lasciato 30 o 60 anni fa. Come Saturno che torna in Pesci martedì 7 marzo, dopo l’ultimo transito nel 1996. Nettuno in Pesci vi sollecita al cambiamento, ma con il tempo riuscirete a sfruttare i nuovi transiti planetari per ottenere successi professionali. L’amore è scarso per colpa di Saturno, per fortuna Venere, Giove e Marte si occupano dei sentimenti. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno del Leone. ☆☆☆

Cancro – La settimana parte con una nuova avventura astrale di Saturno, che transita nel segno dei Pesci martedì 7 marzo. Molti nativi del Cancro iniziano un nuovo capitolo della loro vita in maniera clamorosa. Il transito di Saturno in Pesci avviene contemporaneamente con la Luna Piena in Vergine, a enfatizzare amore e fortuna. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno del Toro. ☆☆☆☆

Previsioni astrologiche da lunedì 6 a domenica 12 marzo – da Leone a Scorpione

Leone – Saturno contro finisce martedì 7 marzo, quando il pianeta lascerà l’Acquario e va nello spazio zodiacale dei Pesci. Gli under 30 hanno l’opportunità di realizzare i sogni nel cassetto. Gli over 30, invece, sono pronti ad acchiappare al volo tutte le occasioni di rinnovamento che regalerà Saturno. Venere, Giove e Marte si occupano del settore dedicato all’amore. Per le coppie giovani, è arrivato il momento di fare un figlio. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dei Pesci. ☆☆☆☆☆

Vergine – Giove sarà molto affettuoso con voi e vi sarà accanto in tutte le stagioni. Adesso è in Ariete, ma da maggio sarà in Toro e vi aiuterà a realizzare le vostre iniziative. Con la Luna Piena in Vergine e Saturno in Pesci, una persona lancerà occhiate significative a voi, che dovete rispondere solo se siete single. Questo amore non durerà tanto, ma vi farà bene, ringiovanisce più del botox. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dell’Ariete. ☆☆☆

Bilancia – Il 2023 è l’anno di occasioni di lavoro e guadagno, ma richiede impegno da parte vostra. Martedì 7 marzo, Saturno transita nel cielo dei Pesci, segno che si occupa della vita pratica e della salute. Prima di entrare nel vivo della vita professionale, è importante fare un controllo della salute. In amore, siete un po’ istrionici ma che vi ama vi segue. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dei Pesci. ☆☆☆

Scorpione – Siete quasi esauriti dalla pressione di Saturno in Acquario, ma martedì 7 marzo il pianeta assumerà un aspetto molto positivo dai Pesci. Inoltre, questa giornata è illuminata dall’aspetto favorevole della Luna Piena in Vergine che si occupa del settore degli incontri. Saturno non capisce granché dei sogni romantici, ma non preoccupatevi: non c’è nessun problema perché ci penserà Nettuno, in congiunzione fino al 2026. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dei Pesci. ☆☆☆☆☆

La settimana dal 6 al 12 marzo secondo l’oroscopo di Branko – da Sagittario a Pesci

Sagittario – Marzo vi porta sempre influssi aspri dai Pesci, un segno che vi punge anche con la nostalgia, il rammarico, di non aver anticipato l’arrivo di una tempesta. L’oroscopo di Branko suggerisce un viaggio in Puglia con la vostra famiglia. Luna, Venere e Giove vi regalano tanta fortuna. Luna Piena in Vergine, martedì 7 marzo, porta dei cambiamenti nella vostra vita, mentre Saturno inizia la quadratura. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno del Toro. ☆☆☆

Capricorno – Saturno sarà sempre positivo per voi fino al 2026, ma porterà qualche cambiamento nella vostra vita. La vita sentimentale torna a farsi più vivace, tutto merito della Luna Piena nel segno della Vergine, martedì 7 marzo. Saturno in Pesci vi renderà più lucidi, costanti, organizzati. Non avrete nessun concorrente da temere, solo qualche mosca fastidiosa che vi ronza intorno, ma vi rendono molto nervosi. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dei Pesci. ☆☆☆☆

Acquario – Martedì 7 marzo, Saturno lascia il vostro segno zodiacale e si trasferisce nel cielo dei Pesci. Questo transito sarà positivo per il settore finanziario. Attenzione a non mostrare troppo la vostra ossessione per successo e guadagno, ci sono telecamere ovunque. In amore, cercate di mantenere una visione antica, corteggiate come si faceva qualche anno fa: con lo sguardo. Martedì 7 marzo, Luna diventa piena in Vergine, impazzirete dalla passione. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno dell’Ariete. ☆☆☆☆

Pesci – Siete dei sognatori. Questo è il periodo giusto per iniziare a costruire un altro futuro. Momento significativo per i nativi dai 30 ai 40 anni, età del Sole, e gli over 60, età di Saturno. Questo pianeta transita nel vostro spazio zodiacale martedì 7 marzo, subito in opposizione alla Luna Piena in Vergine. In amore, colpo di scena nel matrimonio, nelle collaborazioni. Prima di prendere una decisione definitiva, dovete analizzare attentamente i pro e i contro di ogni situazione. Fate le cose con calma, presto troverete il ritmo giusto. Le stelle favoriscono gli incontri con il segno della Vergine. ☆☆☆☆☆