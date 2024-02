VENEZIA – “Il popolo è sovrano è una sintesi di quello che accade, i cittadini ci guardano e ci giudicano e lo strumento che la democrazia ci dà è il voto, è fondamentale che i cittadini possano scegliersi i loro rappresentanti. Non entro nel merito delle elezioni della Sardegna, non partecipo a tavoli di trattative, dubitate di amministratori che hanno tempo da dedicare alla politica io non ne ho. Pensare ai prossimi due anni vuol dire essere fuori dalla storia”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, esponente della Lega, a chi gli chiedeva un commento sull’esito delle elezioni in Sardegna che sono state vinte dalla neo governatrice Alessandra Todde.

Regionali Sardegna, Zaia: “Il popolo è sovrano, con il voto ci giudica”

Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, rassicura: “Il Governo è assolutamente saldo. Sono contento di quello che stiamo facendo, che stiamo progettando. Dopo cinque sconfitte consecutive mi fa piacere sapere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte”. Intanto anche Fratelli d’Italia ha accettato la sconfitta: “Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta Presidente della Regione Sardegna, per porgerle i miei auguri di buon lavoro”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter-X la presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.