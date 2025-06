Ritiri estivi Serie A 2025-26: date, sedi e calendario amichevoli delle 20 squadre. E’ terminata da poco la stagione 2024-25 del massimo campionato di calcio in Italia. Ma quali saranno i ritiri delle squadre di A? Andiamo a scoprirlo insieme.

Occhio anche alla qualificazione in Europa League dellaRomae delBologna, mentre la Fiorentina confermerà la sua presenza in Conference League. Occhio anche al calendario delle prossime amichevoli estive della Serie A, con Sassuolo e Pisa pronte a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di preparare al meglio l’obiettivo salvezza della prossima stagione.

Ritiri Serie A 2025-26, tutte le sedi e il calendario amichevoli

Terminata la stagione 2024/25, gli occhi sono già puntati sul prossimo campionato di Serie A. Il Napolisarà chiamato adifendere lo scudetto dopo un’impresa attesa 33 anni: confermato Antonio Conte dopo l’incontro con Aurelio De Laurentiis, mentre in casa Atalanta non ci sarà Gasperini, vicino alla Roma. Il Sassuolo andrà avanti con Grosso dopo la promozione, il Milan dopo l’esonero di Conceicao punterà sul ritorno di Max Allegri, mentre in casa Inter non ci sarà di certo Inzaghi, che è molto vicino al trasferimento in Arabia. Confermati infine Vincenzo Italiano al Bologna e Marco Giampaolo al Lecce.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/06/2025

ATALANTA

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

BOLOGNA

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

CAGLIARI



SEDE: Ponte Di Legno (Brescia)

DATA: dal 13 al 22 luglio

COMO

SEDE: Bormio

DATA: dal 4 al 23 luglio

CREMONESE

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

FIORENTINA



SEDE: in attesa di comunicazione

DATA:in attesa di comunicazione

GENOA

SEDE: Val di Fassa

DATA: dal 15 al 27 luglio

INTER

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA:in attesa di comunicazione

JUVENTUS

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

LAZIO

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

Date e sedi delle squadre dal Lecce al Verona

LECCE

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA:in attesa di comunicazione

MILAN



SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

NAPOLI

SEDE: Dimaro (Val di Sole), Castel di Sangro

DATA: Dimaro (dal 17 al 27 luglio), Castel di Sangro (dal 30 luglio al 14 agosto)

PARMA

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

PISA

SEDE: Morgex (Val D’Aosta)

DATA: in attesa di comunicazione

ROMA



SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

SASSUOLO



SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

TORINO

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

UDINESE

SEDE: in attesa di comunicazione

DATA: in attesa di comunicazione

VERONA