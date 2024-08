Roberto Arduini: “I giornali stanno spingendo per far restare Dybala alla Roma. I tifosi della Lazio invece vengono trattati come…”

In questi ultimi giorni in casa Roma sta facendo parlare molto la possibile cessione dell’attaccante argentino Paulo Dybala alla squadra araba dell’Al-Qadsiah. Nella giornata di ieri alcune testate avevano già praticamente dato chiuso la trattativa con il “sì” del classe ’93 alla proposta degli arabi, salvo essere smentite da Sky Sport nel tardo pomeriggio: infatti secondo l’emittente satellitare Dybala (che intanto continua ad allenarsi a Trigoria con i suoi compagni di squadra), non avrebbe ancora comunicato la sua risposta definitiva in merito e tutto sarà deciso nelle prossime ore.

A riguardo Roberto Arduini, opinionista (tifoso della Lazio) e conduttore radiofonico del programma “I lunatici” in onda su Rai Radio 2, sul suo profilo X (ex Twtter), è stato molto critico nei riguardi della stampa romana, reo secondo lui di essere molto più compiacemente con il club giallorosso e molto più dura con quello biancoceleste, come in questo caso con i giornali che stanno spingendo il calciatore argentino a rimanere nella Capitale, visto il malcontento dei tifosi. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Roberto Arduini, le sue parole nei riguardi della stampa

“Giornali che dovrebbero essere super partes stanno spingendo tantissimo per far restare Dybala alla Roma seguendo il malcontento popolare. I tifosi della Lazio invece vengono trattati come ingrati capricciosi che devono solo accettare le cose che accadono“.

Roberto Arduini, il suo post su X

Giornali che dovrebbero essere super partes stanno spingendo tantissimo per far restare Dybala alla Roma seguendo il malcontento popolare. I tifosi della Lazio invece vengono trattati come ingrati capricciosi che devono solo accettare le cose che accadono. — Roberto Arduini quello dei Lunatici (@RobertoArduini1) August 16, 2024

