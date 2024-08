Nicolino punge la Roma: “Raccontatemi cosa è successo con Soulé. Con Koopmeiners i paladini della giustizia scoprono che…”

Giorni caldi quelli per il calciatore dell’Atalanta , Teun Koopmeiners, che non si sta allenando più con la sua attuale squadra, dopo aver mandato un certificato medico (stress), mandando su tutte le furie mister Gian Piero Gasperini: “Ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi. Si sente stressato e con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società si sente ricattata, per questo ha assunto un atteggiamento molto fermo”.

A riguardo questa intricata situazione che per ora rimane tale, il giornalista e tifoso juventino, Mirko Nicolino, sul suo profilo X (ex Twitter), ha scritto un post, difendendo il club bianconero (con annessa frecciata alla Roma), criticato in questi ultimi giorni, per la polemica che circola soprattutto sui social, sul fatto che abbia raggiunto prima un accordo con il calciatore olandese, rispetto a quello con la società nerazzurra. Di seguito vi proponiamo le sue parole.

Mirko Nicolino, il suo post su Koopmeiners

“Improvvisamente, con Koopmeiners i paladini della giustizia e dei valori sani dello sport scoprono che i club si accordano con i giocatori e poi fanno leva sulla volontà degli stessi. Raccontatemi cosa è successo con Soulé, giusto per fare un esempio…”

Mirko Nicolino, il suo post sulla piattaforma X

