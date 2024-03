Sanità, Liris (Fdi): “Vera sfida per Ssn vicinanza a paziente e contenimento spesa”

(Adnkronos) – "Oggi le tecnologie ci consentono di affrontare in maniera diversa i bisogni di salute di una popolazione che vive più a lungo grazie alle scoperte scientifiche sempre più performanti, sempre più veloci. Il legislatore insegue con difficoltà il progresso della scienza e della tecnologia e deve interpretare i bisogni. Pertanto, il nuovo paradigma a cui dobbiamo andare incontro è di un Servizio sanitario nazionale che vada sempre più vicino al paziente e che riesca a curarlo bene anche sul territorio, fuori dall'ospedale”. Lo ha detto il senatore Fdi Guido Quintino Liris, in occasione dell’evento ‘Salute e sostenibilità, un binomio strategico per il sistema Paese’ organizzato oggi in Senato in collaborazione con Ucb Pharma e The European House Ambrosetti su iniziativa dello stesso Liris. “I bisogni della sanità cambiano, la popolazione cambia – aggiunge – il paziente deve comunque stare al centro con il suo sistema familiare, in una condizione di benessere e di qualità di vita la migliore possibile attraverso la telemedicina, la teleassistenza, l’assistenza domiciliare integrata con le specialistiche periferiche, con le Case di comunità e le Case della salute che devono essere disegnate proprio per garantire qualità della sanità oltre alla possibilità di un contenimento della spesa”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)