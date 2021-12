BERGAMO – Scossa di terremoto in Lombardia oggi 18 dicembre 2021. Questa mattina, infatti, si è verificata una scossa sismica di magnitudo 4,4 che è stata sentita in tutta la regione. L’epicentro è stato registrato vicino a Bonate Sotto, nei pressi di Bergamo, a 26 chilometri di profondità.

Paura anche a Milano. Sulla sua pagina Facebook Attilio Fontana, governatore della Lombardia, fa sapere di essere in contatto con la Protezione Civile e segnala che “al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”.

Scossa di terremoto in Lombardia oggi 18 dicembre 2021

Dunque tanto spavento per questo movimento tellurico avvertito nella giornata odierna in Lombardia, anche a Milano, dove la gente è scesa in strada. La scossa è stata leggera ma ben percepibile, ed è durata tra i 3 e i 5 secondi. L’orario è alle 11:36. Sono in corso verifiche e accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Evacuate le scuole a Lecco e in Brianza.

“Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso”, si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione Civile.