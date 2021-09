Serie D, Arezzo-Trestina: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 19 settembre alle ore 15 allo stadio “Città di Arezzo” si disputerà il match Arezzo-Trestina, valevole per la prima giornata del campionato di Serie D girone E. La squadra toscana dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione partono tra le favorite per la promozione in Serie C, ma davanti a loro avranno un brutto cliente, visto che gli umbri hanno finito il campionato al terzo posto dietro Aquila Montevarchi e Trastevere e hanno raggiunto la finale playoff, persa proprio con i romani.

Sei i precedenti complessivi con gli amaranto avanti per 3-1 e due pareggi; l’arbitro della sfida sarà Emanuele Bracaccini della sezione A.I.A di Macerata coadiuvato dagli assistenti Alessandro Rastelli di Ostia Lido (Roma) e da Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia (Roma).

Dove vedere Arezzo-Trestina in tv e streaming

Il match tra Arezzo-Trestina (ore 15) non dovrebbe essere trasmessa da nessun canale e nemmeno sulle pagina Facebook dei due club: se ci dovessero essere aggiornamenti vi faremo sapere.

Stagione 2013-14, Arezzo-Trestina 2-0: gli highlights