Serie D, Scandicci-Arezzo: streaming gratis e diretta tv Teletruria o Facebook?

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Comunale Turri si disputerà il match Scandicci-Arezzo, valevole per la 13.a giornata del campionato di Serie D (girone E) che vede in classifica i padroni di casa all’undicesimo posto con 15 punti, mentre gli ospiti al quinto con 21. Arbitro della sfida Daniele Aronne di Roma coadiuvato dagli assistenti Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Giulio Pancani di Roma.

Dove vedere Scandicci-Arezzo in tv e streaming

Il match tra Scandicci-Arezzo sarà visibile in diretta e in chiaro su Teletruria (canale 10 del digitale terrestre), emittente televisiva della Regione Toscana (Arezzo, Siena, Grosseto, Firenze, Prato, Pistoia, ed in parte di quella di Pisa, Livorno e Perugia); ci sarà anche la possibilità di seguire lo streaming gratuito sul sito internet dell’emittente (www.teletruria.it).

Mister Andrea Sussi alla vigilia