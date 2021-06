Un anno fa la rimonta contro la Lazio: dallo 0-2 allo show dell’Atalanta (e di Malinovskyi)

Crederci fino all’ultimo minuto. Questa è la parola chiave dell’Atalanta quando scende in campo per vincere, soprattutto nei momenti di difficoltà: aspetto che l’ha portata a compiere imprese straordinarie e conquistare vittorie straordinarie. Esattamente un anno fa, vista la ripresa del campionato di Serie A 2019/2020 a giugno (ogni tre giorni) causa Covid, la Dea riuscì a rimontare lo 0-2 della Lazio e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League.

L’Atalanta si ritrova di fronte una Lazio lanciata verso la vetta, con l’obiettivo di confermare il suo rendimento nonostante il lockdown. Partita la gara e subito i biancocelesti sembrano confermare la tesi: prima De Roon compie un autogoal, poi Milinkovic Savic tira fuori una conclusione tanto bella da vedere quanto precisa. Nel momento migliore dei capitolini, prima della fine del primo tempo, Gosens riesce a riaprire completamente i giochi segnando il goal del 1-2. Nella ripresa la musica cambia, e l’Atalanta ritorna ad essere l’Atalanta, pareggiando la gara con un tiro magnifico (veloce 106 km orari) di Ruslan Malinovskyi. I nerazzurri vogliono vincere la gara: intenzione che diventa realtà nel finale grazie all’argentino Palomino, che sfrutta un fatale errore di Strakosha. 3-2 per la Dea e seconda vittoria consecutiva.