Dopo tanta attesa gli appassionati di tennis di tutto il mondo sono pronti a godere delle magie e dello spettacolo di Wimbledon. Il tabellone principale del più antico evento nello sport del tennis andrà in scena da Lunedì 28 Giugno fino Domenica 11 Luglio 2021. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Wimbledon 2021 streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il torneo: la programmazione.

Wimbledon 2021: cinque ‘azzurri’ in campo nel Day One

Sono ben cinque gli italiani che scenderanno in campo nel primo turno di Wimbledon 2021 nella giornata di Lunedì 28 Giugno 2021:

Cecchinato-Broady (Ore 12.00 am);

Fognini-Ramos-Vinolas (Ore 12.00 am);

Sinner-Fucsovics (Ore 12.00 am);

Travaglia-Martinez (Ore 12.00 am);

Seppi-Sousa (Ore 12.00 am).

Gli orari dei match sono ancora da definire, seguiranno aggiornamenti…

Wimbledon 2021 streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8 o Supertennis? Dove vedere il torneo

Il torneo di Wimbledon 2021 verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky, più specificatamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Tennis, dalla prima giornata alla finale. Tutti gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire tutte le emozioni del torneo di Wimbledon 2021 in streaming gratis mediante l’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Un altro modo per seguire Wimbledon 2021 in diretta streaming è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su NOW TV. Per il torneo di Wimbledon 2021 non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8 o Supertennis.

Dove vedere Wimbledon 2021: la programmazione

Ecco la programmazione di Sky Sport per l’evento Wimbledon 2021 che andrà in scena da Lunedì 28 Giugno a Domenica 11 Luglio 2021: