Addio Tudor, Lotito non ci sta: “Sono tutte caz*ate, anche grosse. Stiamo lavorando, io più di tutti so bene quello…”

Nelle ultime ore in casa Lazio, sono uscite voci sul tecnico Igor Tudor, che potrebbe lasciare il club biancoceleste a causa di divergenze di mercato. Pochi minuti fa, il presidente Claudio Lotito ha smentito seccamente tutto quanto ai microfoni di “Notizie.com”.

Lotito smentice le voci sull’addio di mister Tudor

“Tudor in bilico e potrebbe non restare alla Lazio? Sono tutte cazzate, anche grosse, lui resta qui, sappiamo bene quello che dobbiamo fare…Ma chi mette in giro queste cose? Ma chi le dice? Ma basta, stiamo lavorando, tutto il resto sono cazzate, io più di tutti so bene quello che c’è e bisogna fare e insieme a Tudor